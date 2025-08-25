A Finale Ligure la presentazione del restauro del Polittico di San Lazzaro

Finale Ligure. Martedì 26 agosto alle 21 la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo di Gorra, a Finale Ligure, ospiterà la presentazione del restauro del Polittico di San Lazzaro, opera risalente al XVI secolo.

Realizzato da Bartolomeo Botoneri da Cherasco, autore anche del ciclo pittorico di San Fedele di Albenga, con le storie della Passione, il polittico raffigura san Lazzaro e, sulla destra, san Bartolomeo, apostolo titolare della parrocchia e patrono del paese. Si trovava in una cappella della chiesa di San Lazzaro (il lebbroso che compare nella parabola del ricco epulone) adiacente a un lazzaretto con ospedale, dunque gli studi si sono concentrati sui documenti dell’ospedale conservati all’archivio diocesano.

Il restauro dell’opera, durato circa tre anni e fortemente voluto dalla parrocchia, ha consentito di salvare il polittico dall’umidità della cappella che stava compromettendo le tavole lignee e la pellicola pittorica.

La storia del polittico e del suo restauro saranno approfondite durante la serata. Sono previsti gli interventi di Don Simone Ghersi, arciprete, il saluto del direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi e Formae Lucis Castore Sirimarco, degli storici dell’arte Simone Bergallo e Anna Marchini e del restauratore Giorgio Gavaldo.

L’ingresso è libero.