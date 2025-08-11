A Ferragosto le Albisole celebrano la “Madonna du ma'”

Albisola-Albissola. Venerdì 15 agosto Albissola Marina e Albisola Superiore celebreranno la “Madonna del Mare”. Alle ore 19 dal molo di Capo Torre ad Albisola Superiore partirà la tradizionale processione votiva e alle 19:15 in corrispondenza della spiaggia del Gruppo Pescatori Dilettanti si terrà la benedizione del mare.

Alle 19:30 si sosterà presso il ponte dei Bagni Caviglia, in corrispondenza della zona del Presepe degli Abissi. Alle 19:45 il mare sarà benedetto in corrispondenza del molo sant’Antonio ad Albissola Marina. La processione terminerà alle 20 nella spiaggia dell’Associazione Nautica Albissola Marina.

Al passaggio della statua mariana ci sarà un omaggio dei bagnini. L’evento è promosso dalle Parrocchie Nostra Signora della Concordia e Nostra Signora Stella Maris e dai due Comuni.