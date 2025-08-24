A Borghetto il tributo a Lucio Battisti con la band “Nuovi Solidi”: serata benefica a sostegno di ENEA

Borghetto. Lunedì 25 agosto alle 21,30, piazza Marinai d’Italia ospiterà una serata benefica per sostenere le attività di ENEA – European Neuroblastoma Association Onlus.

ENEA è una ONLUS nata il 5 luglio 2014 per volontà di un gruppo di genitori di bambini colpiti dal neuroblastoma, una neoplasia pediatrica altamente maligna, ancora oggi prima causa di morte per malattia nei bambini in età prescolare. È un’associazione di genitori che ha scelto di trasformare il dolore in impegno, unendo le forze per sostenere la ricerca scientifica e costruire speranza per il futuro. L’obiettivo di ENEA è dare un nuovo impulso alla ricerca sul neuroblastoma e sulle neoplasie solide pediatriche, selezionando e finanziando i progetti più promettenti.

La serata sarà allietata dalla rinomata tribute band sanremese “Nuovi Solidi”, che si esibirà nel concerto “Tributo a Lucio Battisti”.

Nata nel 2004, “I Nuovi Solidi” è la tribute band dedicata all’indimenticabile Lucio Battisti, con un obiettivo chiaro: riportare sul palco la magia della sua musica attraverso arrangiamenti fedeli e interpretazioni cariche di passione. Composta da talentuosi musicisti liguri, la band offre un viaggio autentico tra i capolavori che hanno accompagnato intere generazioni.

Ma ciò che rende ogni concerto dei Nuovi Solidi davvero unico va oltre il semplice intrattenimento. Dal 2010, infatti, la band collabora attivamente con la European Neuroblastoma Association Onlus (ENEA), devolvendo il ricavato dei propri eventi alla ricerca scientifica sul neuroblastoma. Ogni nota suonata, ogni applauso ricevuto e ogni incontro con il pubblico diventa un’opportunità concreta per sostenere la battaglia dei bambini affetti da questa malattia e le loro famiglie.

Con oltre 100 concerti solidali all’attivo, I Nuovi Solidi hanno saputo trasformare la loro passione per la musica di Battisti in uno strumento di aiuto e speranza, mantenendo sempre uno stile sobrio, coinvolgente e rispettoso della grande tradizione musicale italiana.

“Quando la musica incontra la solidarietà, il risultato è straordinario. I Nuovi Solidi ne sono un esempio concreto e prezioso, capace di unire emozione e speranza”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura e Turismo Carolina Bongiorni.