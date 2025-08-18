A Borghetto arrivano gli “Oronero”: tributo a Ligabue, 883 e Vasco Rossi

Borghetto Santo Spirito. Martedì 19 agosto alle ore 21.30, energia pura, chitarre distorte e un’ondata di emozioni rock: arrivano a Borghetto, in piazza Marinai d’Italia, gli Oronero, la band tributo a Luciano Ligabue, 883 e Vasco Rossi, capace di far vibrare ogni piazza!

Il concerto, sempre ad ingresso libero e senza la necessità di prenotazione, come da tradizione a Borghetto S. Spirito, prosegue la splendida rassegna musicale del Molo.

La band degli Oronero nasce a Torino nel 2004 dall’idea e dall’incontro di sei musicisti provenienti da diverse realtà musicali. La passione per la musica italiana, in particolare per il rocker emiliano, ha portato i ragazzi ad intraprendere la via della tribute band. La presenza nel gruppo di una voce davvero molto simile a quella di Ligabue ha confermato la scelta vincente dei musicisti. Strumentazione ad hoc, ricerca delle sonorità, arrangiamenti fedeli ai live e impatto visivo in puro “Ligabue style” sono i punti di forza dei concerti degli Oronero.

Centinaia sono i concerti che hanno portato gli Oronero a calcare i palchi più belli di tutto il Nord Italia e non solo (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Sardegna). Memorabile la trasferta in Belgio che la band è stata invitata a fare per uno strepitoso live tutto dedicato alla comunità italiana lì residente.

“In questi anni a Borghetto S. Spirito abbiamo portato grandi nomi della musica leggera italiana, riscuotendo sempre un grande successo di partecipazione e di consensi. Con gli Oronero rendiamo un piccolo omaggio a tre grandissimi della musica italiana: Luciano Ligabue, gli 883 e Vasco Rossi” affermna l’assessore alla Cultura e Turismo Carolina Bongiorni.