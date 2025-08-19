A Boissano la finale regionale di Miss Italia Eleganza 2025 e Miss Rocchetta Bellezza

Boissano. Per il terzo anno consecutivo, Miss Italia torna a Boissano.
Venerdì 22 Agosto alle ore 21, Piazza Gilberto Govi si trasformerà in un palcoscenico di grande bellezza, eleganza e allegria con la Finale Regionale di Miss Italia Eleganza 2025 e Miss Rocchetta Bellezza 2025.
Alla guida per la Liguria, ancora una volta, ci sarà Mirella Rocca, che con entusiasmo e successo porta in tour in tutta la regione le prestigiose manifestazioni di Miss Italia.
In palio due titoli di grande prestigio: Miss Eleganza, già conquistato in passato da Sophia Loren, e Miss Rocchetta Bellezza. Le vincitrici accederanno direttamente alle Prefinali Nazionali, in programma a settembre nelle Marche presso il Villaggio DeAngelis Resort.
La Liguria sogna il titolo nazionale… e Boissano si prepara a vivere una serata indimenticabile all’insegna dello spettacolo e della bellezza.