Concorso

A Boissano la finale regionale di Miss Italia Eleganza 2025 e Miss Rocchetta Bellezza

Appuntamento venerdì 22 agosto alle ore 21 in Piazza Gilberto Govi

Boissano. Per il terzo anno consecutivo, Miss Italia torna a Boissano.

Venerdì 22 Agosto alle ore 21, Piazza Gilberto Govi si trasformerà in un palcoscenico di grande bellezza, eleganza e allegria con la Finale Regionale di Miss Italia Eleganza 2025 e Miss Rocchetta Bellezza 2025.

Alla guida per la Liguria, ancora una volta, ci sarà Mirella Rocca, che con entusiasmo e successo porta in tour in tutta la regione le prestigiose manifestazioni di Miss Italia.

In palio due titoli di grande prestigio: Miss Eleganza, già conquistato in passato da Sophia Loren, e Miss Rocchetta Bellezza. Le vincitrici accederanno direttamente alle Prefinali Nazionali, in programma a settembre nelle Marche presso il Villaggio DeAngelis Resort.

La Liguria sogna il titolo nazionale… e Boissano si prepara a vivere una serata indimenticabile all’insegna dello spettacolo e della bellezza.

