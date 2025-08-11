Incidente mortale sulla A10: la vittima è Antonio Bessio, grave la compagna

Savona. È Antonio Bessio la vittima dell’incidente avvenuto la scorsa notte sull’A10. Aveva 58 anni.

Secondo una prima ricostruzione, nella tarda serata di ieri — intorno alle 22.40 — la sua moto avrebbe sbandato in prossimità di Vado Ligure. Bessio sarebbe caduto sull’asfalto e, pochi istanti dopo, sarebbe stato travolto da un’auto in arrivo.

Per lui, nonostante i rapidi soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte dell’équipe del 118, non c’è stato nulla da fare.

La compagna, che viaggiava con lui come passeggera, ha riportato ferite gravissime. Trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico e si trova ora ricoverata in Rianimazione.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Imperia, impegnata nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

In queste ore, amici, colleghi e conoscenti stanno riempiendo i social di messaggi di vicinanza alla famiglia.