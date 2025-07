Zero Beach di Alassio: “Sull’aggressione al giovane il locale è estraneo alla vicenda”

Alassio. “In merito ai fatti avvenuti la notte tra sabato 12 e domenica 13 luglio 2025 e riportati su varie testate giornalistiche, il locale Zero Beach si dichiara completamente estraneo posto che l’accadimento si è verificato al di fuori del locale. Non a caso, nè clienti nè dipendenti del locale sono stati coinvolti in discussioni, liti, aggressioni”.

A dichiararlo è il titolare della Zero Beach srl, replicando alla denuncia di una madre sulla presunta aggressione avvenuta ai danni di 23enne del ponente savonese da parte degli addetti alla sicurezza.

“Per correttezza d’informazione – aggiunge – riteniamo opportuno segnalare, semmai, come durante i suoi primi tre anni vita, ‘Zero Beach’ non sia mai stato sanzionato, nè coinvolto in alcun episodio di violenza o comunque illecito. Divertirsi, ballare e cantare, ma sempre e solo in un ambiente sicuro, protetto e selettivo“.

“Naturalmente, Zero Beach si riserverà ogni azione giudiziale a tutela della propria immagine nei riguardi di chiunque diffonderà notizie non veritiere e diffamatorie” conclude il titolare.