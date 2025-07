Zero Beach di Alassio: “Nessuna aggressione, il giovane è stato solo allontanato”

Alassio. Ancora una presa di posizione sul caso della presunta aggressione ai danni di un 23enne del ponente savonese avvenuto all’esterno del noto locale di Alassio Zero Beach.

Prima la denuncia della madre del ragazzo, finito in ospedale e sottoposto ad un intervento chirurgico, poi le precisazioni arrivate da parte del locale stesso, oggi quella dell’agenzia che cura la sicurezza, in quanto il giovane sarebbe stato colpito dai “buttafuori” nei momenti di coda per entrare nella location.

“L’agenzia che cura il servizio di sicurezza presso il locale “Zero Beach” di Alassio da ben tre anni, senza mai finire sui fatti di cronaca e con condotte corrette, “Close Protection Agency” respinge con fermezza ogni coinvolgimento del proprio personale nell’aggressione riportata da alcuni organi di stampa”.

“Tutti gli operatori presenti quella notte sono regolarmente formati, autorizzati ai secondo le normative di legge e privi di precedenti penali. Il giovane citato negli articoli era stato semplicemente allontanato con fermezza, ma senza alcuna violenza, a causa di un comportamento ritenuto non compatibile con l’accesso al locale”.

“Numerose persone presenti in fila hanno già espresso disponibilità a testimoniare che nessun addetto alla sicurezza ha aggredito il ragazzo, il quale è stato accompagnato allontanato in modo corretto, e senza eccedere in alcun modo nell’uso della forza”.

“L’agenzia, certa della correttezza del proprio operato, conferma piena collaborazione con le autorità ed esaminerà ogni strumento a tutela della propria reputazione e dei propri operatori” conclude l’agenzia.