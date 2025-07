Fondazione Domus – Social Housing a Vado Ligure, nuovo bando per l’assegnazione di nove alloggi a canone sostenibile

Vado Ligure. È ufficialmente aperto il nuovo bando promosso dal Comune di Vado Ligure per l’assegnazione in locazione di nove alloggi a canone moderato. Gli alloggi fanno parte della palazzina residenziale realizzata dalla Fondazione Domus, organismo nato nel 2014 e partecipato da Fondazione De Mari CR Savona e Fondazione Marino Bagnasco. L’iniziativa si inserisce nel quadro del programma nazionale per la riqualificazione urbana a canoni sostenibili, secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 827/2008.

Sociale, sostenibile, territoriale: la struttura, completata nel 2022, è composta da 23 alloggi, di cui 2 specificatamente accessibili a famiglie con persone affette da disabilità motoria. Il progetto architettonico porta la firma dello studio Peluffo & Partners, noto per l’attenzione alla relazione tra architettura, paesaggio e comunità. Costruita nel pieno rispetto dei più recenti standard ambientali, la palazzina è interamente in classe energetica A Plus, antisismica, gas free e realizzata con materiali a basso impatto ambientale e tecnologie ad alta efficienza.

Una risposta alla domanda abitativa intermedia

Il bando, pubblicato martedì 8 luglio sull’albo pretorio del Comune di Vado Ligure e attivo fino a martedì 26 agosto 2025, si pone diversi obiettivi tra cui contrastare lo spopolamento e la fragilità abitativa, rigenerare il tessuto sociale ed economico del territorio e favorire il radicamento e il senso di comunità attraverso un modello abitativo sostenibile e inclusivo.

Nello specifico si rivolge a persone e nuclei con reddito superiore ai limiti dell’edilizia pubblica ma non sufficiente per sostenere una locazione a libero mercato.

In particolare, è destinato a:

• Famiglie e giovani coppie,

• Over 65 e persone con disabilità,

• con priorità per residenti o lavoratori nel Comune di Vado Ligure (anche se possono partecipare tutti i residenti o lavoratori aventi diritto provenienti dai comuni del bacino di utenza G Savonese Costiero e Montano – Vado Ligure, Savona, Quiliano, Bergeggi, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Stella, Urbe).

Il progetto ha già dimostrato la propria efficacia: con i precedenti bandi del Comune di Vado Ligure sono state ammesse 16 famiglie in graduatoria (determinazione R.G. n. 139 del 17/01/2024), confermando l’alta domanda di soluzioni abitative accessibili nel savonese.

Scheda tecnica

• Alloggi disponibili: 9

• Contratto: 3 + 2 anni, canone moderato

• Scadenza per la presentazione delle domande: 26 agosto 2025, ore 16

• Documentazione e modulistica: disponibili su https://albopretorio.sipalinformatica.it/sipal_ap/servlet/ListPubblicazione?codfisc=00251200093