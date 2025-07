Weekend stellare per gli Albenga Runners: vittorie, podi e una montagna di emozioni

Albenga, Cinque gare in due giorni, dislivelli da brivido, asfalto rovente, trail panoramici e prestazioni da incorniciare. È stato un fine settimana ricchissimo per gli Albenga Runners, impegnati su più fronti e capaci di lasciare il segno con una vittoria assoluta, un record del percorso, due podi femminili e tante prestazioni di valore.

La giornata di sabato si è aperta all’alba con la VK2 di Courmayeur, una delle vertical race più dure e spettacolari d’Italia: 11 chilometri con ben 2100 metri di dislivello positivo, tutti da affrontare in salita, tra boschi e rocce ai piedi del Monte Bianco. A rappresentare i colori ingauni è stata Michela Volpara che ha saputo affrontare la sfida con grinta e resistenza, in una prova che richiede tanto cuore quanto gambe. Ha affrontato con grinta il ripido tracciato alpino fino ai piedi del Monte Bianco in Punta Helbronner a quota 3.560 metri, in una sfida che mette alla prova gambe e forza mentale.

Un’esperienza estrema, dove ogni passo in salita diventa una conquista. Volpara ha portato a termine la prova con determinazione, onorando i colori ingauni anche su uno dei terreni più selettivi del panorama trail nazionale.

Poche ore più tardi, sempre sabato mattina, si è svolta anche la Valmalenco 35K, trail alpino con 2.450 metri di dislivello positivo lungo un percorso che tocca alcuni dei più suggestivi rifugi della Valtellina. In gara per l’Albenga Runners Mauro Geddo, che ha chiuso in 6h12’54”, e Silvia Vaghini, al traguardo in 6h20’47”, entrambi determinati a conquistarsi il meritato arrivo dopo una lunga giornata in alta quota.

Nel tardo pomeriggio, riflettori puntati sulla corsa attorno allo spettacolare specchio d’acqua ligure della 5 Miglia del Lago di Osiglia, una non competitiva che ha comunque regalato soddisfazioni importanti. Alice Nattero ha chiuso con un brillante 33’53, seconda tra le donne e 46ª assoluta. Ottimo anche il tempo di Edoardo Capello, 31’37, mentre Alessandro Vignola ha terminato in 43’36, in una serata all’insegna dello sport e del paesaggio.

Nella notte tra sabato e domenica è andata in scena la 50km Ultra del Turchino, gara su strada inserita nel calendario nazionale IUTA e valida per il Grand Prix 2025. Da Ovada fino a Genova Voltri, attraversando il passo del Turchino: un tracciato duro, ma perfetto per chi ama la resistenza. Ad imporsi su tutti è stato Nicola Piccardo, con il tempo eccezionale di 3h39’, che non solo gli ha regalato la vittoria, ma anche il nuovo record della gara. Grande risultato anche per Bartolomeo Moraglia, settimo assoluto, e a seguire Davide Giribaldi, Sergio Pizzo e Marco Lupi, che hanno onorato la canotta degli Albenga Runners con una prestazione di squadra solida e compatta.

A chiudere il weekend, domenica mattina, è stata la Corsa per un Sorriso a Pieve di Teco, trail da 18,5 km con 687 metri di dislivello positivo. Lì, a trionfare tra le donne è stata Elisa Bronda, che ha tagliato per prima il traguardo femminile con autorità. Accanto a lei in gara anche Alessandro Rebaudo, sempre costante e determinato lungo i sentieri della Valle Arroscia.

“Cinque gare diverse, ma un unico spirito: quello che contraddistingue ogni frecciarossa ingauna – sottolinea il presidente Fabrizio Fattor -. Che sia salita verticale, lunghe distanze su asfalto o sentieri di montagna, gli Albenga Runners dimostrano ogni volta che con passione, costanza e cuore si può arrivare ovunque. L’importante è non fermarsi mai. E metterci sempre il cuore”.