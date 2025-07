Liguria. Si è concluso oggi, un corso regionale, tenutosi presso il Comando provinciale VVF La Spezia, inerente i moderni sistemi di comunicazione. Come sovente accade, i Vigili del fuoco, si trovano ad operare in zone nelle quali la comunicazioni tradizionali, cellulare e internet, possono essere caduti, come ad esempio nel terremoto in centro Italia del 2016.

Grazie ad un sistema satellitare è così possibile avere la possibilità di comunicare al di fuori della zona colpita, creando anche una bolla Wi-Fi per le connessioni cellulari. I discenti si sono concentrati, oltre che sul montaggio di questo sistema, nella realizzazione di un servizio di comunicazione istituzionale, verso le testate giornalistiche.

Per creare un evento da descrivere, si è organizzata nella giornata di ieri, una simulazione di intervento. Lo scenario ipotizzava due persone disperse presso il forte Bramapane, in località Biassa, nel comune di Là Spezia.

Il primo disperso è stato individuato dal nucleo cinofilo Liguria e soccorso da personale del 118 e la squadra di terra, impegnata nella ricerca.

La seconda vittima si è ipotizzata fosse caduta da un muraglione e, dopo la stabilizzazione, è stato necessario recuperarla con tecniche alpinistiche di soccorso.

Il personale del Corpo ha così realizzato foto e video, da trasmettere alle testate, proprio grazie al sistema satellitare utilizzato.