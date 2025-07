Via dei Mille, i commercianti: “Le tre modifiche un contentino, per salvare la via bisogna ripristinare la vecchia viabilità”

Savona. Lunedì 7 luglio sono partiti i lavori in via dei Mille che hanno dato il via alle tre modifiche chieste da alcuni commerciati che si sono interfacciati con il sindaco, Marco Russo, nei due incontri svolti a Palazzo Sisto.

I tipi di intervento prevedono la realizzazione di nuove strisce pedonali (davanti al bar), l’aggiunta di un carico e scarico lato ponente e il ridisegno dei parcheggi moto lungo la via che consentirà di aumentare il numero degli stalli.

Ricordiamo anche che in piazza Diaz, la modifica consentirà una circolazione del parcheggio, anche provenendo da via Pertinace.

Ma se da una parte c’è chi ha portato avanti gli incontri interlocutori con il primo cittadino, invece dall’altra c’è chi si è arreso e continua a non volerne sapere. Sulle pagine del nostro giornale avevamo raccontato di come la maggior parte dei commerciati si era arresa e non aveva più voluto portare avanti una discussione con Russo perché ritenuta inutile in quanto il “sindaco fa sempre di testa sua“. Dunque il confronto è stato portato avanti solo da tre negozianti i quali hanno ottenuto il benestare per le modifiche (tanto richieste) alla viabilità.

Da allora sono passati mesi ma la posizione degli altri commercianti non è cambiata, nonostante l’intervento che ha reso effettive le modifiche. La redazione di IVG ha così fatto un giro tra i negozi per sentire le reazioni a caldo post nuove modifiche ma la risposta è sempre la stessa: “Ormai non ci interessa più niente, l’unica soluzione era quella di ripristinare la vecchia viabilità”.

Continua così il muro contro muro tra i commercianti di via dei Mille e l’amministrazione comunale e ciò che imputano a Russo è quello di non aver dato ascolto alle vere esigenze: “Queste modifiche sono un contentino – proseguono – ma questa zona è morta. Siamo tagliati fuori da tutto, chi viene da Celle o Varazze non viene più qui perché devi fare il giro di Savona per arrivarci. A piedi non ci passa più nessuno, i nostri incassi sono ridotti quasi del 30%. E’ una vergogna non averci ascoltato”.

I commercianti ribadiscono il fatto che aver tolto la fermata del bus numero 5 (che adesso fa un altro percorso) è stata una scelta scellerata: “Almeno prima avevamo un po’ di passaggio, ora manco più quello”. Ma ciò che continuano a sottolineare è il fatto che via dei Mille era da sempre una strada che attraversava la città da mare a monti: “E’ inconcepibile questa scelta, ora via dei Mille serve solo per uscire da Savona – sottolineano – e anche in piazza Diaz la situazione parcheggi è inaccettabile: sono stati fatti per i residenti e con la possibilità del disco orario di solo un’ora. In questo modo i nostri clienti che venivano in auto non vengono più perché è impossibile trovare parcheggio, i residenti la tengono ferma per settimane intere non c’è ricambio”.

“Ripetiamo che l’unica soluzione è tornare alla vecchia viabilità se vogliamo salvare questa zona”, concludono rammaricati.