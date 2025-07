Via dei Mille, da lunedì 7 luglio al via i lavori per le modifiche concordate tra alcuni commercianti e Palazzo Sisto

Savona. Lunedì 7 luglio partiranno i lavori che daranno il via alle tre modifiche chieste da alcuni commercianti di via dei Mille. E’ questa la novità appresa in questi giorni da Palazzo Sisto.

I tipi di intervento prevederanno la realizzazione di nuove strisce pedonali, l’aggiunta di un carico e scarico lato ponente e il ridisegno dei parcheggi moto lungo la via che consentirà di aumentare il numero degli stalli.

Lunedì si partirà con la realizzazione delle rampe (per eliminare le barriere architettoniche) per il nuovo attraversamento pedonale, invece la segnaletica (del carico e scarico e dei nuovi parcheggi) verrà disegnata a partire dalla notte di mercoledì 9 luglio.

Dunque da venerdì 4 luglio verranno posizionati i cartelli di divieto che avvisano dell’inizio dei lavori. Ricordiamo anche che in piazza Diaz la modifica consentirà una circolazione del parcheggio anche provenendo da via Pertinace.

Quindi ad un mese dall’ufficialità che queste modifiche sarebbero avvenute (con il sindaco Marco Russo che era andato incontro ai tra commerciati con cui aveva avviato il dialogo) la promessa è stata mantenuta. Ora non resta che attende, ancora una volta.