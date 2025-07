Via Dante a Finale, dal 7 al 9 luglio l’asfaltatura della carreggiata: sospesi per l’estate i lavori ai sottoservizi

Finale Ligure. Dopo la conclusione del primo lotto di lavori in via Dante, riguardanti il rifacimento dei marciapiedi, proseguono, avviandosi verso la conclusione, le operazioni sui sottoservizi, con l’obiettivo di risolvere definitivamente le criticità riscontrate. Un quadro in cui l’amministrazione Comunale “sta pianificando i prossimi lotti di interventi”.

“La situazione in Via Dante si è presentata da subito come decisamente critica – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco –. Il primo lotto, relativo al rifacimento dei marciapiedi, è stato realizzato senza tener conto delle indicazioni dei cittadini né delle tempistiche di collocazione dei sottoservizi. Ci sono state interlocuzioni tra Consorzio e passata amministrazione, senza pervenire ad un accordo operativo preciso”.

In corso d’opera è stato necessario intervenire con un’ordinanza sindacale per la posa di un nuovo tubo dell’acqua in questa fase di lavori e prima di procedere oltre nel riassetto della via: “Il vecchio tubo correva nell’alveo ed era sovente soggetto a rotture. Ora è in fase di spostamento e verrà incassato nella zona dei parcheggi, in modo da garantirne stabilità e funzionalità”.

È stato inoltre definito il secondo lotto di interventi, che prevede la realizzazione della rete fognaria. “Il Consorzio di Depurazione delle Acque di scarico del Savonese non aveva calendarizzato alcun intervento e risultava privo di una ditta manutentrice – spiega l’assessore –. Ora l’intervento è stato programmato per il mese di ottobre, con una durata stimata di circa due mesi”.

Nel frattempo, nel prossimo consiglio comunale, nel mese di luglio, verranno stanziate ulteriori risorse, a integrazione dei 495mila euro già previsti a Bilancio, per chiudere il quadro finanziario dell’intera operazione. Sarà affidato anche l’incarico per la progettazione del secondo lotto.

“In questo caso, l’unica prescrizione approvata in giunta – sottolinea Folco – sarà la posa delle alberature lungo il lato marciapiede. In parallelo, affideremo anche l’incarico per l’ampliamento definitivo del parcheggio di via del Cigno, con la demolizione di alcune strutture obsolete e uno studio per un nuovo accesso da via Abba. In fase progettuale valuteremo, insieme ai tecnici incaricati, la possibilità di sopraelevare il parcheggio, eventualmente in una fase successiva, per aumentare ulteriormente i posti auto disponibili”.

Il secondo lotto su via Dante verrà calendarizzato a cavallo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, compatibilmente con l’apertura dei cantieri da parte del Consorzio che riprenderà le attività in corso sulla rete dopo l’estate.

“Siamo consapevoli che via Dante necessiti già oggi di urgenti interventi di manutenzione – conclude Folco –. L’amministrazione è intervenuta per consolidare le tombinature, liberandole dai detriti lasciati dalla precedente impresa esecutrice del cantiere del primo lotto. Abbiamo quindi programmato l’asfaltatura della corsia stradale nei giorni 7,8 e 9 luglio; anche il Consorzio stesso sospenderà temporaneamente le lavorazioni in modo da non pregiudicare la disponibilità di posti auto per l’estate”.