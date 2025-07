Velox sulle provinciali, sostituzione dei dispositivi: entro la fine luglio di nuovo attivi

Savona/Cadibona. Entro fine luglio saranno di nuovo attivi gli autovelox sulle strade provinciali.

I vecchi dispositivi sono stati sostituiti con apparecchi nuovi. Lo smontaggio da parte del gestore uscente e la successiva installazione a cura del nuovo operatore hanno riguardato tutti i dispositivi presenti sulle strade di competenza della Provincia.

I lavori di rinnovamento degli impianti è iniziato nei primi giorni di luglio e si concluderà nei prossimi giorni.

Nel frattempo la Provincia di Savona ha concluso il percorso di accertamento e trasmesso in riscossione l’intero ammontare delle sanzioni rilevate a partire dal 2019, anno in cui furono attivati i dispositivi di controllo della velocità lungo le strade provinciali. Rimane da riscuotere una parte residua degli importi già incassati, legata a posizioni non ancora perfezionate sotto il profilo esecutivo.

Relativamente ai verbali emessi nel corso del 2022, sono già stati inviati circa 5.000 avvisi bonari (preavvisi di ingiunzione di pagamento). La prossima settimana prenderà il via la trasmissione delle relative ingiunzioni, che interesseranno 2.500 posizioni.

“Con l’insediamento del nuovo gestore del servizio Autovelox – avevano spiegato da Palazzo Nervi -, entro la fine del mese di luglio, sarà nuovamente istituito in via permanente l’ufficio fisico presso la Provincia, con personale dedicato (due unità) in grado di offrire supporto diretto all’utenza, sia in presenza che tramite canali di risposta personalizzati”.