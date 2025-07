Varazze, tetto della chiesina del cimitero di Casanova crollato: progettazioni e interventi di ripristino

Varazze. Al lavoro per mettere mano al tetto della chiesina nel cimitero di Casanova, copertura parzialmente crollata. Lo annuncia il sindaco Luigi Pierfederici.

“Già affidate le progettazioni e gli interventi provvisori necessari. A fine giugno, – specifica il primo cittadino, – è stata affidata la progettazione della manutenzione straordinaria della cappella centrale del cimitero di Casanova parzialmente crollata nelle scorse settimane”.

Pierfederici aggiunge: “Non parliamo però solo della cappella del cimitero di Casanova, ma anche dei cimiteri frazionali di Pero e Alpicella. Infatti, essendo uno dei punti del programma di mandato, è stato affidato incarico tecnico più ampio per l’ampliamento di questi due cimiteri frazionali“.

“Incarico – spiega e prosegue – che prevedeva già di intervenire sulla cappella del Cimitero di Casanova che, come anticipato, era già attenzionata dagli uffici per scongiurare quanto purtroppo accaduto”.

“Ricordo che i cimiteri sono soggetti a norme e vincoli di carattere monumentale, quindi con la necessità di affidare progettazioni specifiche prima di intervenire e che comportano tempistiche non veloci per le autorizzazioni necessarie”.

“Al fine di ripristinare la viabilità pedonale e la piena fruizione del cimitero – conclude il sindaco – è stata incaricata la manutenzione dei fabbricati comunali che provvederà a installare protezioni per i pedoni e a proteggere la cappella in oggetto dalle piogge. Ringrazio il lavoro degli uffici per la tempestività”.