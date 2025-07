“Ex Volo dei Gabbiani” a Varazze: ecco il bando per la concessione dell’immobile comunale

Varazze. È stato pubblicato il bando per la concessione dell’immobile comunale “Ex Volo dei Gabbiani” ai Piani di San Giacomo.

Lo annuncia il sindaco Luigi Pierfederici: “Online per l’assegnazione in concessione del compendio comunale che comprende bar, piscina, minigolf e campo da calcio, in una delle zone residenziali più suggestive della città” specifica il primo cittadino.

La scadenza il prossimo 11 agosto, a mezzogiorno: “L’obiettivo – continua Pierfederici – è ridare vita a un luogo importante per la comunità, che unisce servizi, sport e socialità in una frazione unica per identità e contesto. Il bando valorizza la qualità della proposta gestionale: non solo un’offerta economica, ma un progetto serio e duraturo a beneficio del territorio”.

“L’amministrazione crede fortemente nello sviluppo di questo compendio, che offre molte potenzialità nel rispetto delle finalità pubbliche e dell’inserimento nel contesto frazionale. Il confronto continuo con i cittadini della frazione e l’ascolto attento delle esigenze del territorio hanno senza dubbio permesso di costruire una procedura coerente e orientata al bene comune. Un’opportunità concreta – conclude – per investire, crescere e contribuire al futuro della città”.