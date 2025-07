Varazze, il 2 agosto l’inaugurazione della Cappella San Bartolomeo dopo il restauro

Varazze. È prevista per il prossimo 2 agosto l’inaugurazione della Cappella San Bartolomeo a Varazze, dopo l’intervento di restauro che l’ha vista protagonista.

A raccontarne la storia sono stati direttamente i confratelli e le consorelle, il priore e il consiglio direttivo: “La Cappella oggetto del restauro è stata realizzata nel 1904 dal capomastro Ottonello Giacomo e, dopo pochi mesi, il 21 agosto fu inaugurata. Il terreno su cui sorge il manufatto è stato donato dalla Famiglia Rosso allo scopo di ospitare la Cassa Lignea raffigurante “Il Martirio di San Bartolomeo”, opera del grande scultore genovese Anton Maria Maragliano, fino ad allora custodita nella piccola navata dell’Oratorio con notevole ingombro vista la sua maestosità”.

“Dagli scritti dell’epoca infatti si evince che La ‘Macchina Processionale’ arrivò a Varazze nel lontano 1816, proveniente dalla Confraternita di San Bartolomeo delle Fucine in Genova, il cui Oratorio venne demolito per le profonde trasformazioni urbanistiche che coinvolsero Genova in quegli anni. Fin dalla sua costruzione però la Cappella, per mancanza di spazi all’interno dell’Oratorio, venne adibita in parte anche a ricovero di materiali ed arredi della Confraternita”.

“Le pareti vennero, da subito, danneggiate dall’umidità risalita dal basso e infiltrata. Per consentire il pieno recupero all’antico splendore della superficie pittorica ed artistica della struttura, serviva un’idea e allora, nel 2016, proprio due secoli dopo l’arrivo della Cassa, si iniziò a progettare la costruzione di un nuovo locale attiguo. Nel 2019 l’opera fu ultimata e finalmente la Cappella era tornata sgombra pronta al restauro”.

“Già nel 1992 venne rifatto il tetto, poi nel 2022 vennero ripristinate le pareti esterne con nuovi intonaci. L’attuale intervento conservativo, autorizzato dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Culturali della Liguria, nella persona del Dott. Andrea Canziani e coordinati con maestria e senso di responsabilità dall’Architetto Laura Bruzzone di Varazze, ha avuto inizio lo scorso primo aprile e ha visto impegnate diverse imprese fra le quali ricordiamo la ditta Trevisiol per le opere murarie, la ditta Mario Garofalo per la realizzazione del nuovo pavimento e la ditta Luisa Mezzano per il restauro conservativo delle superfici pittoriche”.

L’appuntamento per l’inaugurazione è dunque fissato per il 2 agosto, alle 18,30: celebrazione della messa e, a seguire, conferenza illustrativa sul restauro e benedizione. Infine, rinfresco sul sagrato dell’oratorio.

“A noi confratelli del terzo millennio, – hanno concluso, – non ci resta che affidare questa Cappella alle generazioni future affinché la conservino, la tramandino ma soprattutto la difendano quale testimonianza viva del grande impegno, della buona volontà e del sacrificio di tante persone che vogliono il bene del loro antico oratorio. Ringraziamo tutti coloro che in questi anni hanno collaborato, in molteplici forme, affinché si realizzasse questo ambizioso progetto di restauro.

Altre sfide ci attendono all’orizzonte, ma quella che verrà sarà un’altra storia”.