Varazze, famiglia di tre persone sorpresa dall’acquazzone durante un’escursione: soccorsa dai vigili del fuoco, soccorso alpino e 118

Varazze. Intervento di emergenza, ieri, per la squadra dei vigili del fuoco di Varazze, supportata da Soccorso Alpino e 118, in zona Madonna della Guardia.

Una famiglia di tre persone, sorpresa da un violento acquazzone durante un’escursione, è stata soccorsa in un’area impervia, rendendo il loro rientro difficoltoso a causa della pioggia.

La madre, il padre e il figlio di 13 anni, con abiti estivi e infreddoliti, presentavano sintomi riconducibili a principio di ipotermia.

I tre sono stati raggiunti dai soccorritori e affidati al personale sanitario del 118 per le valutazioni e le cure necessarie sul posto.

L’operazione ha richiesto un coordinamento efficace tra squadre, conclusosi positivamente nel primo pomeriggio, garantendo la sicurezza dei coinvolti.

In generale, la giornata è stata intensa per i vigili del fuoco del comando di Savona, con altri interventi per il maltempo che ha interessato la zona nella mattinata.

A Loano, gli operatori sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio divampato in un’area condominiale. Il materiale in fiamme consisteva in cassette di legno.

Le autorità competenti stanno indagando sull’episodio per chiarire dinamica e responsabilità dell’incendio.