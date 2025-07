Varazze, cambia volto piazza Vittorio Veneto: più verde, meno barriere architettoniche e un collegamento con la passeggiata

Varazze. Piazza Vittorio Veneto simbolo di un quartiere, quello di San Nazario. Presto cambierà volto per diventare anello di congiunzione tra il mare e il centro storico di questa bella parte di città in nome del verde e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

“Un progetto di riqualificazione per questa piazza che rappresenta uno snodo fondamentale per il collegamento tra il quartiere e la passeggiata. Anche perché questo collegamento oggi manca, una piazza che necessita dell’abbattimento delle barriere architettoniche, di una illuminazione adeguata e, appunto, dell’accesso alla passeggiata”, ci spiega il sindaco Luigi Pierfederici –

Queste opere sono state finanziate dalla Regione attraverso il fondo strategico e ammontano a circa un milione e 200mila euro.

Il cantiere partirà entro la fine di quest’anno. Si prepara, dunque, a una svolta la storica piazza nella parte di ponente della città.

È un progetto, questo, per abbellirla, renderla più funzionale con caratteristiche precise, ma questo piano ha anche sollevato perplessità da parte di qualcuno che sottolinea “i fondi potevano essere destinati per altro”, e qui il Sindaco smorza immediatamente i toni della polemica rimarcando che “dire che questi soldi dovevano essere utilizzati per altro, è scorretto e concettualmente sbagliato perché questi sono fondi che hanno una destinazione precisa e quindi mirati alla riqualificazione di piazza Vittorio Veneto”.

“Altre problematiche su cui operare il Comune le conosce e le affronterà a tempo debito. Non si può – rimarca il primo cittadino – paragonare il restauro di una piazza con la realizzazione di altre opere minori, sicuramente necessarie, non è esatto perché parliamo di cose diverse”.