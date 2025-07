Nicolò Mai è il nuovo team manager del Vado. Va a occupare la casella occupata lo scorso anno da Fulvio Florean.

Il dirigente genovese ritrova il direttore Paolo Mancuso, con cui aveva lavorato nella vincente esperienza al Sestri Levante.

Mai ha svolto questo ruolo per quattro anni con i corsari, di cui gli ultimi due in Serie C.