Vado Ligure: proseguono i lavori di riqualificazione della pista multidisciplinare allo stadio Chittolina

Vado Ligure. Proseguono secondo programma i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della pista multidisciplinare presso lo stadio Chittolina di Vado Ligure. L’intervento, del valore complessivo di oltre un milione di euro, darà vita a un impianto unico in Italia per caratteristiche tecniche e prestazioni, grazie all’alta qualità del fondo e all’avanzato sistema illuminotecnico previsto, e rappresenta quindi un importante investimento per lo sport regionale e non solo.

Il progetto, approvato lo scorso anno ed entrato nella fase esecutiva ad aprile, prevede il rifacimento del manto della pista, che consentirà in futuro di ospitare competizioni di pattinaggio in linea di livello anche internazionale, qualificando ulteriormente l’impianto come punto di riferimento per l’attività sportiva non solo provinciale, ma a più ampio respiro.

“Si tratta di un’opera significativa per la nostra comunità – spiega il sindaco Fabio Gilardi – che punta a migliorare in modo sostanziale la fruibilità dell’impianto, ampliandone le potenzialità sportive. Gli interventi riguarderanno anche l’illuminazione, grazie a un progetto che permetterà lo svolgimento delle attività anche in orario serale“.

Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta Somoter di Cuneo. L’amministrazione conferma che l’impresa esecutrice sta rispettando il cronoprogramma stabilito. L’obiettivo è completare il nuovo manto entro la fine dell’estate, così da ridurre al minimo l’impatto sui calendari sportivi autunnali.

Questo importante progetto si inserisce all’interno di un più ampio percorso di valorizzazione dello stadio Chittolina, che ha già visto investimenti significativi da parte dell’amministrazione comunale negli ultimi anni per l’illuminazione a led, i nuovi spogliatoi, il rifacimento del manto erboso da parte del gestore e altri importanti interventi. Senza dimenticare che l’impianto sorge proprio di fianco al futuro palazzetto multidisciplinare da circa 1000 spettatori in corso di progettazione, che ospiterà un campo da basket e da pallavolo adatto a competizioni sportive di alto livello.