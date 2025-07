Vado Ligure, aperta la nuova rampa di collegamento tra via Ferraris e la strada di scorrimento in direzione Savona

Vado Ligure. È stata ufficialmente aperta questa mattina a Vado Ligure la rampa che collega via Ferraris alla strada di scorrimento veloce in direzione Savona. L’ordinanza della polizia locale è arrivata dopo il via libera della Provincia di Savona e dell’impresa impegnata nei lavori. “Un intervento atteso da tempo, che oggi trova finalmente la sua operatività dopo anni di incertezze – annuncia il sindaco Fabio Gilardi – e che rappresenta un passaggio fondamentale per migliorare la viabilità del comprensorio urbano”.

L’apertura di questa infrastruttura è propedeutica alla risoluzione delle interferenze lungo la strada di scorrimento, per ottimizzare i flussi (con due corsie per senso di marcia) e consentire l’avvio di una nuova fase di cantierizzazione necessaria per il proseguimento delle lavorazioni previste, con il miglioramento dei collegamenti di ultimo miglio, cruciale per la mobilità urbana e portuale.

Contestualmente, nei prossimi giorni verrà chiuso lo svincolo in direzione Savona sopra i “Docks”, che collega via Italia alla strada di scorrimento veloce, per consentire l’avanzamento dei lavori e lo spostamento dell’area di cantiere.

È prevista inoltre a breve l’apertura della rampa in discesa dalla strada di scorrimento verso via Ferraris, mentre è prossimo (e rientra nell’appalto generale) anche il miglioramento dell’innesto da via Sardegna verso la strada di scorrimento veloce, un punto strategico per la fluidità del traffico e la sicurezza.

Queste opere, al centro anche di un recente incontro presso la Provincia di Savona con l’Autorità di Sistema Portuale, promosso e richiesto dal Comune di Vado, “mirano a sollecitare e attivare – spiega il sindaco – tutte le azioni necessarie a completare le opere, fondamentali per lo sviluppo dell’intero tracciato, e la piena funzionalità della viabilità e della sicurezza”.

“L’auspicio condiviso – conclude Gilardi – è che si possa finalmente imprimere un’accelerazione ai lavori, troppo a lungo rallentati, per rispondere alle esigenze quotidiane del territorio”.