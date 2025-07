Vaccarezza: “La Camera approva il Ddl Montagna, una buona notizia per il nostro entroterra”

Savona. “Una buona notizia per il nostro entroterra. Con 153 voti favorevoli, 110 contrari e nessun astenuto, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge sulle ‘Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane’, già passato in prima lettura al Senato. Dopo le modifiche apportate da Montecitorio, il testo tornerà ora a Palazzo Ma+dama per l’approvazione definitiva”. Lo dice il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Un provvedimento che darà una una svolta concreta alla valorizzazione delle “terre alte” – ha commentato il Consigliere Regionale Angelo Vaccarezza – finalmente avremo una legge che preciserà puntualmente la definizione di “montagna” per avviare interventi mirati contro spopolamento e diseguaglianze. Un deciso passo avanti contro lo spopolamento. Obiettivo è stimolare la natalità, la residenzialità e la nascita di nuove imprese, riducendo i divari economici e sociali, garantendo servizi essenziali come scuola, sanità, poste e banche”.

“Questo disegno di legge – ha inoltre dichiarato Daniele Galliano, Vice Coordinatore Nazionale della Commissione Montagna – comprende misure concrete a sostegno delle terre alte. Finalmente una legge che riconosce e valorizza chi vive in montagna, impiegando le risorse nei territori in maniera mirata”.

“Il ddl ha registrato il voto contrario del centrosinistra – conclude Vaccarezza – l’ennesima occasione sprecata dai compagni di fara con i fatti quello che sostengo purtroppo solo a parole”.