Vaccarezza: “Bellissimo Raduno Alpino organizzato dai Gruppi A.N.A. di Orco Feglino e Mallare”

Mallare. “La mia domenica Alpina mi ha portato alla Colla di San Giacomo, al Raduno organizzato dai Gruppi A.N.A. di Mallare e di Orco Feglino che ringrazio per la splendida accoglienza”, racconta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Qui, tra queste maestose montagne che ci avvolgono con la loro bellezza, sono state scritte decine di pagine di storia dagli eserciti provenienti da ogni nazione che si sono affrontati nei secoli su questi prati. È un luogo in cui riflettere e ricordare, un luogo in cui il Tricolore, simbolo della nostra identità e dei valori che ci uniscono, sventola fiero”, prosegue.

“La giornata di oggi è stata un’occasione preziosa, per me e per tutti noi, per onorare la memoria di coloro che, con coraggio e abnegazione, hanno donato la propria vita per un ideale più grande, per il dovere, per garantirci un’esistenza migliore. È stato un momento per rincontrarsi, riunirsi, rinnovare il legame indissolubile con le nostre radici, e condividere momenti emozionanti da custodire sempre nei nostri cuori”, conclude Angelo Vaccarezza.