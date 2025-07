Urta un motociclo e non si ferma a prestare soccorso: 91enne denunciato e patente ritirata

Millesimo. Un 91enne è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Millesimo per lesioni colpose, omissione di soccorso e fuga in caso di incidente con danni alle persone.

Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo che si trovava alla guida di un’auto non avrebbe rispettato la precedenza all’intersezione tra via del Portiolo e via dei Partigiani, andando a urtare un motociclo con a bordo due giovani, poi trasportati in ospedale con prognosi rispettivamente di 25 e 10 giorni.

Dopo l’urto, il conducente dell’auto si sarebbe allontanato senza fermarsi e senza prestare soccorso, lasciando i feriti sul posto.

L’episodio si è verificato il 14 giugno scorso a Millesimo, ma l’attività investigativa si è conclusa solo nei giorni scorsi. L’intera dinamica è stata ricostruita grazie alle dichiarazioni delle vittime e di alcuni testimoni.

L’anziano automobilista, convocato in caserma, ha infine ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato per lesioni colpose, omissione di soccorso e fuga in caso di incidente con danni alle persone (artt. 590 c.p., 189 commi 1-6-7 C.d.S.).

La sua patente è stata ritirata e, vista l’età, appare improbabile possa tornarne in possesso.