Una Veloce extra large, mister Ghione: “Siamo trenta, fa piacere che tanti vogliano giocarsi proprie chance con noi”

L’ambizione della Veloce non può essere celata. Il mercato lo testimonia, con giocatori che hanno di recente vinto la Prima Categoria approdati in granata. Mister Massimiliano Ghione però non si lancia in proclami. Già il club si era scottato due anni fa, quando al primo anno di Seconda Categoria non erano arrivati nemmeno i playoff. Meglio partire cauti anche se è innegabile che la rosa sia di tutto rispetto.

Un gruppo ampio. “Al momento – commenta – siamo una trentina. Ad alcuni ragazzi abbiamo detto che avrebbero trovato poco spazio. Sono voluti rimanere lo stesso e questo mi fa immenso piacere. Si giocheranno le loro carte e chissà che sul campo non ci sia qualche sorpresa. Tengo a rivolgere un grosso in bocca al lupo a chi ha scelto di andare in altri club, anche loro hanno scritto una parte importante della storia della Veloce”.

Ma quali sono state le indicazioni di mercato dell’allenatore? Una e semplicissima: “Ho chiesto un direttore sportivo e il presidente Sanguineti è stato bravo nell’arruolare Andrea Cosentino. Un dirigente molto competente , preciso e duro quando serve. A livello tecnico invece sono felice del mio staff composto da Vassalli e Scarfò. Io do indicazioni e poi spesso loro realizzano il lavoro sul campo”.

“C’era bisogno di qualcuno che conoscesse il Girone B della Prima Categoria, dove con ogni probabilità saremo inseriti – prosegue l’allenatore -, visto che io ho sempre disputato il Girone A e, a parte le formazioni savonesi, conosco poco delle altre squadre”.

“Sul mercato – prosegue – abbiamo inserito giocatori che vanno oltre la Prima Categoria, inutile nasconderlo. Salis, Piu, Esposito, Crocilla, Marchi, Revello, Panucci. Ma anche Debenedetti e Favara che erano già con noi. A proposito, di punte “scomode” come Favara ce ne sono proprio poche. Però è bene partire cauti, basta veramente pochissimo per tramutare una stagione in negativa“.

Tra i nomi importanti arrivati, nel corso della chiacchierata, il mister torna spesso su Panucci: “Sì, su di lui punto molto. Può fare tantissimi ruoli in attacco e ha qualità. Forse nelle ultime esperienze ha reso meno di quanto avrebbe potuto, ma per un giocatore conta anche tanto trovare il contesto giusto. Spero che si possa esprimere al meglio”.

Sul campionato: “Non abbiamo la potenza di fuoco di alcune squadre genovesi e chi è venuto da noi l’ha fatto soprattutto per il progetto. Piu ha deciso in poco più di un giorno. Forse quest’anno potrebbe essere più difficile il Girone A essendoci vere e proprie corazzate come Ventimiglia e Virtus Sanremese. Ma storicamente nel B è più difficile trovare squadre materasso”.

Acquisti altisonanti, ma su chi conta il mister tra quelli meno sotto ai riflettori: “Ho una predilezione per i giocatori costanti – conclude -, Valdora e Torrini hanno sempre reso tanto. Mi aspetto un campionato strepitoso da Certomà. Un giocatore che a centrocampo può fare la differenza. Ma credo molto anche in Viti dopo l’ottimo campionato disputato. Sono stati giocatori molto importanti. Ha avuto molti problemi fisici, ma Bubba è un centrocampista lusso per la categoria”.