Una savonese: “Nella spiaggia libera attrezzata Natarella inagibili i bagni. Io invalida al 90% ne ho un assoluto bisogno, vergognoso”

Savona. Sulla spiaggia libera attrezzata Natarella, davanti alla caserma dei vigili del fuoco N.77 a Savona, non sono ancora stati resi agibili i servizi igienici ristrutturati e finiti già ad inizio stagione, essendo la zona del demanio ho chiesto chi si sarebbe dovuto occupare della cosa e mi hanno detto il comune e, subito dopo, la capitaneria di porto che ho subito contattato un paio di settimane fa.

Mi hanno dato un numero di riferimento a cui nessuno ha mai risposto e poi mi hanno dato un indirizzo mail.

Io sono invalida al 90% e richiedo l’aiuto di ausili medici per andare in bagno. E’ vergognoso che una spiaggia libera attrezzata dove prima c’era il bagno a disposizione di tutte le persone che usufruiscono di quel pezzo ora non sia più disponibile perchè chi di competenza sta aspettando non so cosa per aprirlo.

Non solo crea disagio a tutti i bagnanti della zona costringendoli ad andare in mare per i loro bisogni, cosa del tutto incivile e schifosa, ma mette me veramente in difficoltà avendone un assoluto bisogno, non potendo fare come tutti gli altri.