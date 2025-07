Un Passo alla Volta: da Albenga un faro sull’autismo acceso da chi lo vive ogni giorno

Albenga. “Pensavamo di accendere una luce, ma poi si è acceso un faro”. Un faro che si è acceso eccome, e ad Albenga ora illumina un percorso di speranza, informazione e condivisione. Si chiama “Un Passo alla Volta” l’associazione di volontariato nata lo scorso maggio proprio da questa scintilla: due famiglie che si sono incontrate, riconosciute, aiutate e oggi vogliono farlo con gli altri.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON I FONDATORI DI UN PASSO ALLA VOLTA

Dietro a “Un Passo alla Volta” ci sono quattro albenganesi: Pierfranco Piazza (presidente), Alessia Olivera (vicepresidente), Alessia D’Annunzio e Davide Matera. Il loro racconto ha preso forma nell’ultimo episodio della terza stagione del podcast “La Telefonata” di IVG, diventando una testimonianza forte e capace di parlare a tante famiglie.

Tutto nasce da un’esperienza condivisa: figli nello spettro autistico, diagnosi da affrontare, solitudine da spezzare: “L’associazione nasce da un’esigenza che abbiamo riscontrato, essendo genitori di due meravigliosi bambini nello spettro autistico. Sentivamo il bisogno di fare qualcosa. Ci siamo guardati e detti: se noi ce l’abbiamo fatta aiutandoci, perché non farlo anche con gli altri?”, spiega Piazza.

Formare, informare e sostenere: questi gli obiettivi chiave: “L’autismo non è una malattia, è una condizione – racconta nel corso del podcast il presidente dell’associazione – e solo se impariamo a comprenderla possiamo davvero accogliere chi la vive”.

Il progetto parte dal basso, ma si muove con idee coraggiose. Il primo passo concreto è stata la partecipazione al progetto dell’Ora Blu: un’iniziativa realizzata con Coop Liguria, che dedica un’ora settimanale alla spesa in un ambiente “soft” (luci soffuse, no annunci, stimoli ridotti), più adatto a chi ha ipersensibilità sensoriali.

“La diagnosi arriva a tutta la famiglia, non solo al bambino – sottolinea Alessia Olivera -. Genitori, fratelli, nonni: bisogna lavorare tutti insieme per il benessere di tutti. Prima si accetta la diagnosi, prima si riesce a fare il bene del figlio. Anche nelle relazioni con gli altri è tutto più facile, se prima accetti tu””.

Aggiunge Alessia D’Annunzio: “Noi abbiamo deciso di metterci le gambe in spalla e fare il bene dei nostri figli. Insieme, tutto è stato più affrontabile”.

Da settembre, altri progetti importanti: il Parent Training, percorso di supporto per tutta la famiglia; un programma formativo per scuole e insegnanti e il progetto “I primi mille giorni”, per incentivare diagnosi precoci entro i tre anni di età. Ma non si parla solo di attività. Si parla di vita. Di sguardi sbagliati, giudizi affrettati, silenzi dolorosi.

“Un bambino nello spettro spesso non si riconosce. E quando ha una crisi, a volte le persone giudicano, anziché capire. Serve consapevolezza, empatia, cultura”, spiegano.

Anche i social network diventano strumenti: “C’è chi li usa per lamentarsi, e in parte lo capiamo – dice Alessia Olivera – ma noi vogliamo costruire. Educare. Far sapere che ci siamo. Anche solo questo è importante. I social vanno utilizzati in modo costruttivo”.

“Non vogliamo lamentele sterili. Vogliamo che l’attenzione sia su quello che possiamo fare di positivo. L’autismo non è divertente, ma si può raccontare con speranza”, ricorda Piazza durante l’episodio.

Ad oggi l’associazione ha superato i 300 tesseramenti, ha riempito piazza San Michele all’evento di lancio, e ha ottenuto ascolto dalle istituzioni, con cui vuole collaborare “senza colori politici”.

Perché, come ha ricordato Alessia D’Annunzio nel corso del podcast, la diagnosi cambia tutto. Ma può anche essere un punto di partenza: “Ognuno reagisce a modo suo. Ma se ti blocchi, tuo figlio resta fermo con te. Se ti muovi, può crescere. Insieme ce la si fa meglio e a volte anche una semplice pacca sulle spalle può fare la differenza”.

Sono stati diversi i temi affrontati nel corso dell’episodio insieme ai fondatori dell’associazione albenganese: clicca qui per ascoltare l’episodio completo.