Un nuovo ecografo per l’ospedale di Cairo Montenotte: solidarietà concreta dai Lions Club

Cairo Montenotte. “Sono all’Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte per la cerimonia di consegna del nuovo ecografo ‘MyLab XPRO30 Platinum’, una tecnologia avanzata che rappresenta un vero salto di qualità per la diagnostica del nostro territorio. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie alla generosità dei Lions Club della zona – Valbormida, Albissola Marina–Albissola Superiore, Arenzano–Cogoleto, Varazze e Celle Ligure – con il supporto prezioso della Fondazione Lions. Un gesto di grande valore che merita il nostro più sincero ringraziamento”, lo dichiara il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“L’ecografo arriva in un momento particolarmente difficile – spiega -: i reparti di Radiologia e Laboratorio Analisi dell’ospedale sono stati pesantemente danneggiati dall’alluvione dello scorso ottobre. La nuova apparecchiatura sarà fondamentale per le indagini diagnostiche ambulatoriali del Distretto delle Bormide, permettendo di offrire cure più rapide, accurate ed efficienti ai cittadini”.

“Si tratta di un gesto concreto che dimostra come la solidarietà e la collaborazione tra realtà del territorio possano dare frutti importanti. I Lions Club hanno ancora una volta mostrato la loro attenzione verso la salute pubblica, confermandosi un punto di riferimento per la comunità”, conclude Vaccarezza.