“Un mare d’estate” a Borghetto, in piazza Marinai d’Italia il concerto della Explosion Band

Borghetto Santo Spirito. Il calendario dell’estate borghettina prosegue a ritmo travolgente: domenica 6 luglio, a partire dalle 21.30, in piazza Marinai d’Italia andrà in scena l’energia dirompente degli Explosion Band, noti come il primo Energy Disco Show Italiano.

Non una semplice cover band, ma un vero e proprio spettacolo: sul palco si alterneranno hit dagli anni ’80 ad oggi, coreografie acrobatiche, rapidi cambi d’abito e scenografie luminose che trasformeranno la piazza in una grande pista da ballo a cielo aperto. Uno show pensato per coinvolgere il pubblico di tutte le età e regalare un’esperienza di musica e divertimento “senza respiro”. Sarà impossibile non venire coinvolti. Le splendide voci di Alex e Maddalena si alterneranno con quelle sorprendenti di Byron, Andrea e Dario, creando un impatto vocale straordinario.

L’ingresso è gratuito.

“Vogliamo che l’estate a Borghetto sia sinonimo di leggerezza, divertimento e condivisione e appuntamenti come questo ci permettono di far vivere la nostra città con uno spirito di festa che coinvolge residenti e turisti. Vi invitiamo a cantare sotto le stelle di Borghetto Santo Spirito nella splendida piazza Marinai d’Italia!”, commenta l’assessore a cultura e turismo Carolina Bongiorn