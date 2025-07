Ultima serata di Savona Downtown Music Festival: in Darsena prende vita la magia della sinfonia sull’acqua

Savona. Luglio giunge al termine e anche la rassegna più grande dell’estate savonese arriva alla sua ultima imperdibile serata.

Per il quinto giovedì i riflettori si spostano nella nostra splendida Darsena dove a partire dal tramonto del sole prenderà vita lo spettacolo “Sinfonia sul mare” che illuminerà il cielo sopra il porticciolo turistico della città grazie a un’installazione artistica laser ispirata all’aurora boreale e regalerà al pubblico suggestivi effetti luminosi volumetrici.

Ma non mancherà anche una scintillante sorpresa: alle 22,30 e alle 23,30 si potrà infatti assistere di fianco alla Torretta a un laser show immersivo che coinvolgerà gli spettatori attraverso un’esperienza visiva e sonora unica. Scenografie di effetti laser volumetrici, sincronizzati su base musicale, animeranno la serata con un emozionante crescendo di luci, colori e forme in movimento, creando un’atmosfera spettacolare.

Elemento centrale dello show sarà lo schermo d’acqua, su cui prenderanno vita animazioni e grafiche luminose con riferimenti ad alcuni luoghi ed elementi simbolo della città che lasceranno senza fiato grandi e piccini.

“Un’installazione artistica che diventa spettacolo, studiato apposta per la nostra Darsena con il suo Porto che si intreccia e si fonde con la città, con le peculiarità che la contraddistinguono per vivere una serata dall’atmosfera unica” dichiara il vicesindaco Elisa Di Padova.

Anche questa sera non mancherà la possibilità di dedicarsi agli approfondimenti culturali grazie alle aperture straordinarie della Pinacoteca Civica (fino alle 22 con ingresso gratuito), del Museo della Ceramica (fino alle 21) della Campanassa con un tour dedicato (dalle 20,30 alle 23,30) dalla cui cima nella cella campanaria sarà possibile vedere dall’alto i giochi di luce della Darsena, oltre alla Diocesi che consente la visita della Cappella Sistina e degli Appartamenti di papa Pio VII dalle ore 20.,30 alle 22.30.

Inoltre, i commercianti della Darsena vi aspettano con le loro specialità culinarie e i più svariati drink per soddisfare ogni golosità e godere del meraviglioso spettacolo pieds dans l’eau.

Quest’anno il Festival si avvale, oltre che della solida collaborazione con il main sponsor Costa Crociere, anche della compartecipazione di Camera di Commercio Riviere di Liguria, del patrocinio di Regione Liguria e del sostegno di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Gruppo Ge e Assicurazioni Generali, oltre che del contributo di Conad che ha appena inaugurato un nuovissimo punto vendita Tuday in Piazza Calabresi e della partnership tecnica di Port Service, la società “al servizio del Porto” nel settore ambientale, alla guida dello sviluppo green del Porto di Savona e Vado Ligure.

Per facilitare chi arriverà a Savona in macchina, anche questo giovedì si portà usufruire del parcheggio gratuito di piazza del Popolo (1000 posti all’aperto dalle ore 19). Sono inoltre disponibili, come di consueto, il parcheggio Torre Orsero e dell’Arsenale.

Per seguire tutte le novità e gli aggiornamenti ci sono due pagine social dedicate, su Facebook: Savona Downtown Music Festival e su Instagram: @savonadowntownmusicfestival.

Gli hashtag per non perdere nulla delle cinque serate di luglio ed interagire con le nostre pagine sono: #SDMF2025 #Savona2027 #SavonaDowntown. Sui canali @savona2027 @visitsavona, [ http://www.visitsavona.it/ | www.visitsavona.it ] e [ http://www.comune.savona.it/ | www.comune.savona.it ] tutti gli aggiornamenti sulle serate