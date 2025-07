Tutto pronto per la quarta edizione del “Calizzano Creative Saxophone Festival”

Calizzano. Manca poco più di un mese all’apertura della nuova edizione del Calizzano Creative Saxophone Festival, nato nel 2022 dalla passione e dalla determinazione di un gruppo di giovani musicisti di livello internazionale, i sassofonisti Preston Duncan e Davide Nari, il pianista Federico Gerini, la clarinettista Elena Bacchiarello, l’artista grafica Giulia Bacchiarello.

L’idea era quella di portare alla ribalta lo splendido borgo di Calizzano, uno dei paesi più caratteristici dell’entroterra savonese, anche sul versante della musica di qualità, con particolare riguardo allo strumento del saxofono e al suo repertorio.

Si è voluto quindi invitare ad esibirsi in concerto i più grandi esponenti a livello mondiale di questo strumento, sia in ambito classico, che contemporaneo e jazzistico, fornendo, anche tramite attività musicali e didattiche collaterali, occasioni di crescita artistica, culturale ed umana, sia per studenti di tutte le età e livelli di preparazione, che per semplici appassionati.

Ricordiamo negli anni passati i nomi di autentici giganti del sassofono contemporaneo quali Eric Marienthal, Baptiste Herbin e Nico Gori per la sezione jazz, e Arno Bornkamp, Timothy McCallister, Jerome Laran per la sezione classica.

Quest’anno sarà un’edizione tutta italiana, con la presenza di Federico Mondelci, uno dei più grandi sassofonisti classici al mondo, che sarà in concerto insieme a Federico Gerini, Preston Duncan e Davide Nari venerdì 1 agosto alle 21.15 presso il Salone Verdi e Dario Cecchini, docente di sassofono jazz al Conservatorio di Firenze e fondatore dei Funk Off, che si esibirà sabato 2 alla stessa ora presso il Complesso Le Ciminiere, con un quartetto stellare formato da Andrea Pozza al pianoforte, Simone Monnanni al contrabbasso e Roberto Paglieri alla batteria.

Chiuderà, come da tradizione, domenica 3 alle 17.30, sempre presso Le Ciminiere, il concerto del CCSF Ensemble. Tutti i concerti sono ad ingresso libero. Gli organizzatori ringraziano le istituzioni e i brand con i quali collaborano fin dalla prima edizione e senza i quali il festival non sarebbe realizzabile, a partire dal Comune di Calizzano, la Fondazione De Mari, e l’Azienda Acque di Calizzano.

Per tutte le informazioni e le modalità di prenotazione dei concerti si rinvia al sito www.ccsaxfest.wordpress.com e alle pagine dedicate su facebook ed instagram. Appuntamento allora dall’1 al 3 agosto a Calizzano!