Turismo, l’analisi di Scrivano (Upasv): “Aumentare la qualità anche a costo di aumentare un po’ i prezzi. Investimenti su salute e sicurezza”

Savona. Piove, governo ladro. Purtroppo è cosa anche di oggi. Bastano due temporali sistemati nei week end per sballare le statistiche. Ne parliamo con Carlo Scrivano, direttore dell’Unione Provinciale Albergatori, a proposito delle statistiche di giugno, che assegnano a Savona un +5,9 per cento rispetto al 2024.

Spiega Scrivano: “Un aumento dovuto al fatto che l’anno scorso giugno fu caratterizzato dal maltempo: non è quindi un dato attendibile. Anche luglio non sta andando benissimo, la gente spezzetta la vacanza, si concentra nei week end, decide all’ultimo momento. Vedremo agosto e settembre…”.

Sembra soprattutto mancare il turista che ha una certa possibilità di spesa. Vero, tutti hanno diritto alla vacanza, ma l’economia è un’altra cosa.

“I maestri del turismo hanno sempre detto che la presenza va pesata e non contata. Meglio un ospite che può spendere 1500 euro piuttosto che turisti con poca capacità di spesa, ovviamente senza offesa per nessuno”.

Come si può ovviare?

“Aumentando la qualità anche a costo di aumentare un po’ anche i prezzi. Bisogna offrire strutture di livello iniziando dagli hotel, ovviamente, ma comprendendo anche ristoranti, stabilimenti balneari, locali di intrattenimento. C’è chi è disposto ad accettare queste condizioni. Nel dare e avere l’overtourism provoca invece danni”.

Tutto ciò va anche comunicato, forse il tempo degli stand nelle fiere è finito… Il performance marketing oggi offre nuovi strumenti, bisogna far sapere ciò che si può dare…

“Esatto, cominciando da salute e sicurezza. Ad Alassio e Pietra Ligure, ad esempio, c’è una collaborazione tra albergatori e privati per accedere a centri medici 4 ore al giorno sette giorni su 7, ovviamente in casi non gravi, senza doversi recare al pronto soccorso, che non sono purtroppo messi bene. Per quanto riguarda la sicurezza, inutile nascondere che gli episodi che destano preoccupazione sono in aumento un po’ dovunque. Le forze dell’ordine sono alle prese con problemi di organico, bisogna che amministrazioni locali e le stesse categorie intervengano con la vigilanza privata, in alcuni centri questo sta già avvenendo”.

Torniamo alla comunicazione, con un po’ di fantasia. A volte serve più una canzone, come accadeva il passato per la Riviera Adriatica, che tante altre cose, senza contare che abbiamo grandi esperti come Fabio Fazio, Antonio Ricci, Carlo Freccero. Perché non coinvolgerli?

“Sinceramente non è il mio campo, alcuni lo stanno già facendo. Ma attenzione: dobbiamo tenere d’occhio anche l’intelligenza artificiale, che a poco a poco sta arrivando anche nel nostro settore. Ma vorrei concludere…”.

Ci dica.

“In sostanza dobbiamo alzare il livello del brand reputation, cioè dei prodotto che offriamo, lavorare su un prodotto di qualità. Oltre alle strutture, di cui abbiamo già parlato, penso all’enogastronomia, all’entroterra, all’outdoor, al patrimonio artistico e culturale, nell’insieme un patrimonio che altre zone non hanno e che può fare la differenza”.