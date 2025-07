Turismo e formazione: conclusi i sei corsi professionali che hanno abilitato 75 nuovi professionisti

Liguria. Si sono conclusi, con un grande riscontro da parte degli utenti, i sei corsi di formazione che hanno abilitato in Liguria 75 nuove figure alle professioni turistiche. Si tratta del potenziamento dei corsi avviati dalla Regione Liguria per aumentate la qualità dell’accoglienza, in particolare nel settore dell’outdoor: di queste 75 nuove figure professionali, 45 sono Gae (Guide ambientali escursionistiche) che si vanno ad aggiungere alle oltre 170 già abilitate nel biennio 2023/2024. Il totale in Liguria è ora di 215.

Per quanto riguarda la figura di “Istruttore Cicloturistico e di Ciclismo Fuori strada in Mountain Bike” si aggiungono quest’anno 16 nuovi professionisti; le nuove abilitazioni per “Accompagnatore turistico” sono invece 14.

“Regione Liguria punta e rilancia sul turismo durante tutto l’anno e in particolare sulla crescita dei flussi turistici nel nostro entroterra così ricco di possibilità escursionistiche e bellezze paesaggistiche da vivere. Per l’autunno sono previsti nuovi corsi per Guida Ambientale Escursionistica e nuovi corsi per Accompagnatore Turistico”, afferma l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

“Investire sulla formazione significa dare strumenti concreti ai cittadini per entrare nel mondo del lavoro in modo qualificato e rispondere alle esigenze del mercato. Le nuove figure professionali abilitate dimostrano l’efficacia di un’offerta formativa mirata e in linea con lo sviluppo turistico e sostenibile del territorio”, spiega l’assessore regionale alla Formazione Simona Ferro.

Nel dettaglio i sei corsi conclusi, organizzati in varie località del territorio regionale, sono stati: “Guida Ambientale Escursionistica” ed. 1 (che ha abilitato 12 persone); “Guida Ambientale Escursionistica” ed. 2 (che ha abilitato 12 persone); “Guida Ambientale Escursionistica” (12 persone abilitate); “Guida Ambientale Escursionistica” (9 persone abilitate); “Istruttore Cicloturistico e di Ciclismo Fuori strada in Mountain Bike” (16 persone); “Accompagnatore Turistico – Tour Expert”, che ha abilitato 14 persone.

I nuovi professionisti dell’outdoor, accedendo con le credenziali personali digitali, possono fare richiesta di iscrizione agli elenchi regionali e ottenere il tesserino di riconoscimento professionale attraverso una procedura interamente digitalizzata collegandosi al link https://sportellonline.regione.liguria.it/servizio/PE_0062.

Inoltre, i professionisti possono presentare anche le richieste per “Istanza di iscrizione all’elenco regionale delle professioni turistiche riservata agli accompagnatori turistici abilitati in altra Regione” (al link https://sportellonline.regione.liguria.it/servizio/PE_0063) e “Istanza di duplicato del tesserino di riconoscimento professionale per l’esercizio delle professioni turistiche” (al link https://sportellonline.regione.liguria.it/servizio/PE_0064)

In ultimo i professionisti, muniti di patentino, sono iscritti negli Elenchi regionali suddivisi per figure professionali: https://www.regione.liguria.it/homepage-turismo/cosa-cerchi/professioni-turistiche.html.

Per rimanere informati sui corsi per le professioni turistiche si può consultare il link https://formazionelavoro.regione.liguria.it/