Trofeo Città di Albenga: sarà Shugar Barber Karma Caffè Monti’s vs Interno Uno la finale del torneo

Seconda partita delle 22. Shugar Barber Karma Caffè Monti’s 4 (4′, 25′, 33′ Halaj, 6′ Delfino) vs 3 (22′ Mariani, 36′ Cavassa, 39′ Negroni) Autoff. Perrier/Anima/Na Praia

50′ E dopo gli ultimi dieci minuti di pieno combattimento su ogni pallon, è Shugar Barber ad approdare in finale! Sarà Interno Uno vs Shugar Barber Karma Caffè Monti’s.

41′ Altra grandissima parata di Breewuer sulla conclusione di Nardi! Ci crede più che mai Autoff. Perrier.

40′ Calcia forte Macaluso, Breewuer ci mette una pezza! Tiro centrale ma molto forte e alto, era difficile da prendere.

39′ Calcio d’angolo per Autoff. Perrier, Negroni con il tap in! La riapre lui a meno 10 dalla fine, sfida più accesa che mai.

36′ Gira il pallone Autoff. Perrier, Mascardi verso Negroni che serve Cavassa dalla distanza! Una rete che stranamente vedi entrare in porta, ma Breewuer probabilmente che aveva qualcuno davanti non è riuscito bene ad intuirne la traiettoria. Si avvicina nel risultato Autoff. Perrier.

34′ Chiamato il time out per rimettere apposto le cose, nonostante l’ampio vantaggio c’è molta più partita di quanto si possa pensare.

33′ Halaj scarta tutti e la butta dentro! Tripletta personale di Halaj che diventa così il capocannoniere del torneo.

32′ Altra punizione da una mattonella favorevole, questa volta per Autoff. Perrier. Nardi parte e calcia fortissimo, Ardissone la prende sulla linea e sulla ribattuta Negroni sbaglia da pochissimi passi sparando alto. Dopo qualche secondo ci riprova Autoff. Perrier con Nardi che tenta la rovesciata, ma Breewuer dimostra di essere il miglior portiere della competizione.

30′ Punizione da posizione ravvicinatissima per Shugar, ma Alfano colpisce la barriera e poi commette fallo nel tentativo di recuperare il pallone.

25′ Si riprende con il tiro da calcio d’inizio di Halaj che colpisce il palo! Clamoroso il palo colpito da Halaj che avrebbe garantito anche la tripletta personale.

Secondo tempo

25′ Delfino subentra palla al piede, calcia e colpisce Halaj! Il suo ‘finto tap in’ fa terminare questo primo tempo con il risultato di 3-1.

23′ È decisamente cresciuta la squadra di Autoff. Perrier, che ora ci prova con Nardi che prende e, invitato dalla panchina, calcia in porta tra le braccia di Breewuer.

22′ Mariani prende palla e calcia!!! Ma che gol ha fatto il numero 75! Una gran botta imprendibile per Breewuer, c’è ancora partita al Riva!

19′ Mascardi mette dentro per Negroni che da pochi passi colpisce di testa e spedisce fuori, Breeweur non deve far altro che raccogliere la palla oltre la linea di fondo campo.

15′ Traversa di Nardi! Incredibile legno colpito da Nardi che avrebbe potuto riaprire i giochi di questa partita.

13′ Rizzo salva ancora una volta la porta dopo la conclusione di Halaj, simile a quella del gol ma questa volta senza sfondare la porta.

11′ Richiesto il timeout per cercare di rimettere apposto le cose, soprattutto nella panchina di Autoff. Perrier che non è riuscita ad essere determinante in questi primi minuti.

6′ In mezzo al campo si diverte Shugar, pallone messo tra le linee, Farrauto pesca Rimondo con un pallone visionario e mette dentro per Delfino! Subito raddoppiato il vantaggio! Shugar dimostra di valere la finale.

4′ Delfino sulla fascia spinge forte e pesca dentro Halaj che si gira, si alza il pallone e scarica alle spalle di Rizzo! Immobile il portiere, una botta fortissima difficile da prendere.

1′ Si inizia l’ultima semifinale! Negroni prova il tiro da centrocampo, pallone che si spegne sul fondo. Shugar subito forte, pallone dentro verso Rizzo, rimpallo e si infila Farrauto! Che brivido iniziale per Autoff. Perrier.

Primo tempo

Ecco le formazioni:

Shugar Barber Karma Caffè Monti’s: 10 Alfano, 79 Ardissone, 18 Balla, 1 Breewuer, 0 Delfino, 73 Farrauto, 20 Gargiulo, 9 Halaj, 7 Isabella, 8 Rimondo.

Autoff. Perrier/Anima/Na Praia : 23 Cavassa, 99 Macaluso, 75 Mariani, 30 Mascardi, 14 Nardi, 17 Negroni, 34 Osinaga, 45 Perrier, 1 Rizzo.

Prima partita delle 21. Hurgada 2 (2′, 47′ Rovere) vs 4 (13′ Graziani G, 30′, 42′ Andreetto, 39′ Genduso) Interno Uno

50′ Termina qua! La prima finalista sarà Interno Uno!

47′ Palo clamoroso di Andreetto! Interno Uno sta giocando da grande squadra. Poi punizione per Hurgada, Rovere segna il gol che da un minimo di speranza.

42′ Andreetto spacca nuovamente la porta di Duberti! Contro ogni pronostico Interno Uno praticamente in finale.

39′ Hurgada vicino alla porta ma Insolito sbaglia tutto, riparte allora Interno Uno che serve Graziani marcato da Lufi ma è proprio il quattro rosa a sbagliare tutto, scivola e sbaglia il contrasto. Graziani allora parte indisturbato e poi scarica Genduso! Lufi che aveva recuperato per prendere il pallone sulla linea non arriva in tempo, Interno Uno a meno dieci minuti dalla fine quasi in finale.

34′ Altro angolo per Interno Uno, pallone dentro e Secco prova la rovesciata! Il pallone viene colpito, ma il pallone termina a lato.

31′ Palo che vibra dopo la conclusione a botta sicura di Secco! Altro brivido per per Hurgada che non sembra la solita squadra rampante di sempre. Pallone che poi viene subito ribaltato nell’altra metà campo, Rovere spreca tutto ad un metro da Scalvini.

30′ Angolo per Interno Uno, Castiglione si incarica della battuta e mette dentro per Andreetto! Un gol tutto intelligenza tattica e maestria, schiaccia infine di testa Andreetto con un gran movimento ad uscire per trovarsi poi da solo davanti a Duberti, Interno Uno in vantaggio.

29′ Spinge forte Interno Uno che vuole cercare il vantaggio, per ora però Hurgada sta amministrando molto bene la sfida, soprattuto sul piano fisico.

25′ Si riprende, sfida più accesa che mai già all’inizio di partita con occasione da una parte e dall’altra.

Secondo tempo

25′ Termina qua la prima frazione, partita momentaneamente bloccata sul pareggio, forse in campo è però Interno Uno ad aver fatto vedere qualcosa in più fino ad ora.

23′ Fallo su Graziani, qualche recriminazione per Hurgada che non ci sta, per loro non era fallo. Punizione calciata ancora da Graziani che sfiora il gol di pochissimo.

20′ Riparte Interno Uno, Secco si incarica del tiro e calcia dalla distanza, palo! Poi riparte forte Hurgada che calcia con Lufi, si distende alla perfezione Scalvini che prende un pallone scottante!

18′ Si rientra con l’ennesimo brivido per Hurgada che sta concedendo molto ad Interno Uno, poi contropiede fulmineo di Hurgada che si trova dopo pochi secondi davanti a Scalvini, Insolito tutto da solo tira fortissimo e spacca la traversa! Si dispera il numero 27 di Hurgada.

17′ Altro brivido per Hurgada! Pallone calciato da Graziani e para Duberti, pallone che sfila lentissimo e il pallone arriva da posizione defilatissima per Secco che calcia in scivolata, pallone che scorre su tutta la linea di porta! Che occasione per Interno Uno. Dopo questa azione, richiesto il time out.

13′ Altra imprecisione di Hurgada, pallone recuperato e scodellato subito per Gabriel Graziani! Ma che gol ha fatto! Un mix tra tacco volante e esterno, il pallone si spegne alle spalle di Duberti. È una perla la rete del pareggio di Interno Uno.

10′ Duberti con il brivido! Pallone calciato da Secco che sembrava abbordabile, ma il portiere arriva indeciso sulla conclusione e tocca soltanto, pallone in angolo.

7′ Punizione per Hurgada, calcia Insolito! Gran parata di Scalvini che è il solito paratutto, gran salvataggio in tuffo.

5′ Duberti salva per ben due volte sulla conclusione ravvicinata di Graziani, Interno Uno si è ripresa dall’avvio difficile.

2′ Spinge subito molto forte, con Interno Uno che non ha ancora superato la metà campo. Pallone dentro per Insolito che scatta e scarica dentro per Rovere! La sblocca lui la prima semifinale! Hurgada risponde subito presente.

1′ Si inizia! Subito impensierito Scalvini che deve adoperare la parata sul tiro iniziale di Insolito.

Primo tempo

Ecco le formazioni:

Hurgada: 11 Cigliuti, 12 Duberti, 6 Garibbo, 27 Insolito G, 10 Insolito L, 8 Lazzaretti, 4 Lufi, 7 Mehmetaj, 17 Rovere.

Interno Uno: 5 Andreetto, 20 Beluffi, 28 Bonifazio, 7 Castiglione, 33 Gaino, 23 Genduso, 9 Graziani G, 25 Graziani T, 22 Scalvini, 10 Secco.

Albenga. Il traguardo è ad un passo, vietato sbagliare. Se fino a questo punto si è scherzato ben poco, ora nemmeno lo scherzo può essere un lusso da concedersi. In campo le quattro squadre più forti del torneo, con giocatori che vanno dalla Serie D alla Promozione. Si inizia con la prima semifinale, il gigante Shugar Barber Karma Caffè Monti’s contro la rivelazione Autoff. Perrier/Anima/Na Praia. Segue alle 22 i campioni in carica Hurgada contro i ragazzi di Interno Uno. E nel mezzo? Tanto futbol, giocate, garra e spettacolo come non mai, in un Annibale Riva gremito con il pubblico delle grandi occasioni. Fa tanto caldo, ma le temperature si alzeranno ulteriormente al fischio d’inizio delle partite. Signori e signore, queste sono le semifinali del Trofeo Città di Albenga.