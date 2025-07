Trofeo Città di Albenga: Autofficina Perrier/Anima/Na Praia e Interno Uno sono le ultime semifinaliste

Seconda partita delle 22. Interno Uno 6 (5′ Andreetto E, 9′ Graziani T, 11′, 21′, 27′, 50′ Secco) vs 5 (4′ Paltrinieri, 7′ Vinci, 9′ Gibilaro, 10′, 39′ Ballone) Erremme Soc. Coop.

65′ Termina qua! Basta la rete di Secco ad inizio supplementari per mandare Interno Uno in semifinale.

64′ Di Mari ad un passo dal gol! Fa tutto bene Erremme, cross teso dentro che Di Mari riesce a toccare ma non a ribadire in porta, non era per niente facile.

62′ Di Mari lotta come un toro sul pallone, prende posizione e prova a calciare. Pallone che termina in angolo, calciato male da Gibilaro. Manca veramente poco, Interno Uno ad un passo dalla semifinale.

57′ Si riprende, pallone per Erremme che amministra, poi Vinci calcia forte verso la porta di Scalvini, l’estremo difensore blocca in due tempi.

Secondo tempo

57′ Punizione conquistata da Interno Uno, pallone calciato forte da Secco che cerca la manita, pallone però che termina sopra alto sulla traversa. Termina qua la prima frazione di tempo, Interno Uno in vantaggio.

54′ Di Mari prende palla, si accentra e calcia, Scalvini blocca. Non ci sta Erremme che non vuole mollare arrivati a questo punto.

50′ Si riprende con Secco che decide di danzare sul pallone e rimettere tutto in vantaggio subito ad inizio partita! Sta decidendo lui questo quarto di finale fino ad ora.

Primo tempo supplementare

51′ Si andrà ai supplementari, partita decisamente bloccata.

47′ Paratissima di Tornago che mantiene in parità la sfida, si sente aria di supplementari!

41′ Palo clamoroso di Gibilaro! È Interno Uno contro i pali! Poi espulsione di Combi, Erremme in 6! Si scalda la sfida.

39′ Pallone scodellato dentro per Ballone che riesce ad infilare la palla del pareggio in porta! Scalvini non ha potuto niente, sfida nuovamente in pareggio.

34′ Palo di Paltrinieri! Secondo palo colpito nella partita per loro, tanta sfortuna fino ad ora per Erremme.

27′ Rigore per Interno Uno. Poi gli arbitri si confrontano e danno la rimessa laterale dove arriva Secco! La sua tripletta vale il vantaggio ad inizio secondo tempo, che partita!

25′ Si riprende, pallone calciato subito da Interno Uno che non riesce a trovare la porta essendo che un giocatore si è contrapposto alla conclusione.

Secondo tempo

25′ Termina qua la prima frazione di gioco, totale parità fino a qua.

23′ Punizione da una mattonella abbordabile per Interno Uno, pallone calciato rasoterra e Tornago si supera con una super parata sulla palla bassa!

21′ Punizione per Erremme, calciata alle stelle da parte del giocatore in maglia gialla. Poi riparte Interno Uno, fallo su Graziani ma arriva forte in pressione Secco! Spacca il sette Secco che porta in parità nuovamente la sfida.

18′ Palo clamoroso di Di Mari che sta giocando tra l’altro con una caviglia a metà, una gran partita da parte sua in questo primo tempo.

17′ Combi prende palla e calcia, ancora una volta decisivo Scalvini! Su corner sbaglia Gibilaro sulla battuta che regala palla ad Erremme, poi prende fallo Graziani e ferma il gioco.

16′ Dopo alcuni tentativi tentati da entrambe le squadre, che non hanno portato risultati questa volta, la partita si è spostata su un piano più fisico. Si lotta su ogni pallone per cercare di arrivare in vantaggio o quantomeno in pareggio ai primi 25 minuti.

11′ Non so più cosa scrivere, arriva l’accorcio nel risultato di Pietro Secco che spacca la porta! Se continuano di questo passo finisce 30 a 31.

10′ Ballone! La porta sul più due dopo un minuto! Ma è la sagra del gol questa sera.

9′ Una partita senza senso, la riporta in vantaggio Gibilaro! Una rete dietro l’altra in questa partita.

8′ Assurdo la pareggia nuovamente Interno Uno con Graziani Thomas! La pareggia lui la sfida, subito decisivo al rientro in campo dall’infortunio.

7′ Gran palleggio di Erremme, pallone mosso da Gibilaro che allarga per Di Mari che vede Vinci! Di Mari si trasforma ancora in assist man e pesca ancora la giocata vincente, Vinci riporta in vantaggio i suoi!

5′ Pareggia subito la partita Andreetto Elia! Da posizione defilata la mette nel sette sul secondo palo, un gol di piatto non facile da far entrare in porta da quella posizione.

4′ Amministra bene Erremme Fitimex, pallone verso Di Mari che mette dentro per Paltrinieri! Eccolo il gol che sblocca la sfida, pallone rasoterra che Scalvini non riesce ad intercettare.

3′ Subito disturbato Scalvini, che questa volta viene chiamato in causa, grandissima risposta del numero 22 che devia e non regala neanche il corner.

1′ Si inizia! Pallone calciato da Erremme, la conclusione non impensierisce per niente Scalvini che accompagna con lo sguardo il pallone fuori dai pali.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Interno Uno: 5 Andreetto E, 7 Andreetto L, 28 Bonifazio, 33 Gaino, 23 Genduso, 9 Graziani G, 25 Graziani T, 22 Scalvini, 10 Secco.

Erremme Soc. Coop: 8 Ballone, 4 Combi, 9 Di Mari, 7 Gibilaro, 11 Paltrinieri, 5 Sacco, 1 Tornago, 6 Vinci.

Prima partita delle 21. Erremme Fitimex 2 (1′, 39′ Totaro) vs 2 (14′ Macaluso, 27′ Mariani) Autofficina Perrier/Anima/Na Praia

50′ Termina qua! Autoff. Perrier Anima Na Praia passa alle semifinali!

49′ Fatnassi calcia da posizione defilata bassa rasoterra, pallone fuori di un centimetro!

47′ Chiesto il timeout per rimettere apposto le cose in questi ultimi tre minuti che valgono tutto, una sfida molto più combattuta di quanto si potesse pensare alla vigilia. Rientrati dal timeout arriva Nardi da solo davanti a Massabò, palo! Era più facile segnare che sbagliare, un errore che potrebbe costare caro.

41′ Pallone dentro per Nardi, stoppa e si accentra e poi spacca la porta! Non può prendere anche questa Massabò, esplode in un urlo di gioia Nardi. Poi subito all’arrembaggio Erremme, tiro e Rizzo si contrappone, guarda la sfera che piano piano entra in porta, palo! Anche un po’ di fortuna per Autoff. Perrier, un minuto che ha regalato tante emozioni.

40′ Spinge forte Autoff. Perrier che vuole il pareggio, para ancora Massabò! Blocca addirittura la sfera, si sta trasformando nella migliore versione di se stesso.

39′ Punizione per Erremme Fitimex, pallone rimpallato e rimesso in gioco da Morra che vede Totaro tra le linee! La pareggia lui la sfida! Il pallone passa sotto le gambe di Rizzo, tutto torna in pieno equilibrio!

36′ Punizione per Autoff. Perrier, Nardi calcia da posizione ravvicinata sotto al sette, Massabò! Ma cosa ha preso Massabò? Una parata clamorosa che devia in corner, una parata che vale più di un gol!

32′ Amministra bene il pallone Erremme, dopo diversi passaggi il pallone arriva su cross a Comiotto! Rizzo vicino al corpo di Comiotto che spizza, pallone fuori di un soffio.

27′ Mariani conduce palla, scambio e ancora palla verso di lui, poi calcia! Buca letteralmente le mani di Massabò che tocca ma non riesce a respingere, pallone spento nel sette. Autoff. Perrier in vantaggio.

25′ Si riprende, Autoff. Perrier prende subito il palo! È una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo visto ad inizio primo tempo.

Secondo tempo

25′ Termina in pareggio il primo tempo, grande sfida per adesso all’Annibale Riva.

20′ Palo clamoroso di Fatnassi! Rete del vantaggio sfiorata per un soffio. Chiamato infine il timeout da Erremme Fitimex per mettere apposto le cose. Dopo il rientro Erremme prova subito l’attacco con Totaro senza riuscire a scavalcare Rizzo.

16′ Ci prova Mascardi dalla distanza, pallone a lato di pochissimo, si è ripresa Autoff. Perrier dopo il pareggio e il timeout.

14′ Si rientra e Autoff. Perrier si guadagna la punizione, Macaluso sulla battuta, toccata la palla e conclusione di Macaluso! Propio lui! La rete del pareggio arriva dal diagonale rasoterra del numero 99.

12′ Primo tiro verso la porta per Autoff. Perrier, pallone però che non centra lo specchio ma si dirige alto sulla traversa. Chiamato il timeout proprio da loro per risistemare le cose.

8′ Gran botta di Comiotto che prova ad impensierire Rizzo, ma il pallone colpisce l’esterno della rete.

5′ Rizzo insuperabile! Mantiene lui viva la squadra, Erremme sempre in pressione non concede spazi ad Autoff. Perrier che in questo momento sta faticando molto in possesso palla, non ha ancora scagliato il loro primo tiro della partita verso la porta di Massabò.

3′ Erremme Fitimex con maglia bianconere, Autoff. Perrier in maglia bianca. Spinge forte Erremme, ma Rizzo adopera un paio di parate da vero portiere e blinda per ora la porta nonostante il gol subito.

1′ Si inizia con il tiro da cacio d’inizio per Erremme Fitimex, pallone che esce di molto dalla porta di Rizzo. Poi Erremme recupera palla, si accentra Totaro! La sblocca lui la partita che vale il passaggio del turno, una conclusione forte e precisa sul primo palo che Rizzo non riesce a contenere.

Primo tempo

Ecco le formazioni:

Erremme Fitimex: 11 Comiotto, 10 Fatnassi, 1 Massabò, 5 Morra, 4 Pisapia, 2 Prudente, 6 Tiesi, 7 Totaro, 9 Trucchi, 8 Zanchi.

Autofficina Perrier/Anima/Na Praia: 23 Cavassa, 99 Macaluso, 75 Mariani, 14 Nardi, 17 Negroni, 34 Osinaga, 95 Perrier, 1 Rizzo, 30 Mascardi.

Albenga. Siamo arrivati alla fine dei quarti di finale del Trofeo Città di Albenga. Questa sera in campo Erremme Fitimex vs Autofficina Perrier/Anima/Na Praia e Interno Uno vs Erremme Soc. Coop. Dopo queste due sfide si decideranno le final four di questa incredibile kermesse che fino ad oggi ha stupito tutti gli spettatori dell’Annibale Riva.