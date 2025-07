Trofeo Città di Albenga: è la sera della finale! La diretta LIVE delle partite dei due scontri che valgono il podio

Finalissima, ore 22. Shugar Barber Karma Caffè Monti’s 0 vs 1 (25′ Graziani Gabriel) Interno Uno

28′ Gargiulo vicino al pareggio! Rimondo sventaglia sul lato opposto, stop orientato dell’argentino che da pochi passi tenta lo scavetto, pallone alto di un soffio!

25′ Si riprende! Subito erroraccio di Shugar Barber in difesa, Graziani è da solo contro Breewuer, lo scarta e sblocca la finale! Gol alla Ronaldo il fenomeno, sulla linea Rimondo non riesce a mantenere, Interno Uno in vantaggio.

Secondo tempo

25′ Termina sul risultato di 0 a 0 la prima frazione! Una delle pochissime partite a terminare in pareggio assoluto in questa edizione, è proprio la finale. Tanto agonismo e voglia di vincere, questi ultimi 25 minuti saranno cruciali.

23′ Angolo abbastanza chiacchierato dalla panchina di Shugar, Genduso gira di testa e Breewuer para basso! Interno Uno vicina nuovamente al gol!

17′ Salvataggio incredibile di Scalvini! La palla poi rimane lì e ci pensa Graziani a mandare via il pallone e togliere ogni pensiero.

12′ Genduso calcia da casa sua, Breewuer compie un paratone! Tutto il Riva ad applaudire il portiere migliore del torneo! Un salvataggio che vale come un gol.

7′ Altro brivido per Shugar! Pallone schiacciato da pochi passi da Genduso e poi sul tap in Secco spara altissimo! Shugar ancora non troppo incisivo fino ad ora, al contrario Interno Uno si sta dimostrando più pericoloso.

4′ Interno Uno spinge e cerca fin da subito di avere il completo pallino del gioco. Poco prima Graziani aveva calciato da pochissimi passi, scuotendo il Riva! Interno Uno vicino al gol.

1′ Si inizia! Shugar subito rampante e prova sia all’inizio che con Alfano dopo a trovare la porta, senza riuscire a trovare però la porta, Scalvini gli nega la rete nei primi minuti di partita.

Primo tempo

Ecco le formazioni:

Shugar Barber Karma Caffè Monti’s: 10 Alfano, 79 Ardissone, 18 Balla, 1 Breewuer, 0 Delfino, 73 Farrauto, 20 Gargiulo, 9 Halaj, 7 Isabella, 8 Rimondo.

Interno Uno: 5 Adreetto, 20 Beluffi, 28 Bonifazio, 7 Castiglione, 33 Gaino, 23 Genduso, 9 Graziani G, 25 Graziani T, 22 Scalvini, 10 Secco.

Finale 3/4 posto, ore 21. Hurgada 2 (39′ Lazzaretti) vs 6 (8′ Cavassa, 11′, 37′, 39′, 42′ Nardi, 25′ Perrier) Autoff. Perrier Anima Na Praia

50′ Termina qua la partita! Autoff. Perrier Anima Na Praia si aggiudica il terzo posto.

47′ Perrier cala la doppietta personale! Autoff. Perrier è ad un passo dal terzo posto.

42′ È diventata la sagra del gol! Nardi si scarta due giocatori e poi pesca il primo palo, che prestazione incredibile di Nardi.

41′ Insolito arriva sul pallone rimpallato e spacca la porta! Hurgada non molla nonostante l’ampio svantaggio.

39′ Riparte Autoff. Perrier, pallone dentro ancora per Nardi! Un grandissimo gol! Ma che prestazione ha ritirato fuori Nardi! Poi su calcio d’inizio gioca Hurgada e Lazzaretti spacca la porta! 5-1 nel giro di due secondi, assurdo.

37′ Incrementa Nardi! Incredibile Autoff. Perrier che si porta sul 4 a 0! Inaspettato.

35′ Che occasione si è mangiata Hurgada! Si presenta davanti alla porta Insolito che mette dentro per Lufi, si stoppa e poi calcia ma si contrappone un difensore alla sua conclusione, gol sfiorato!

31′ Insolito Lorenzo danza sul pallone e si toglie dalla pressione di tre giocatori, poi serve il fratello Gabriele che calcia! Un tocco fa uscire il pallone di pochissimo! Poi Insolito calcia potente da pochi passi, Rizzo! Gran parata che salva il clean sheet.

25′ Negroni calcia subito da calcio d’inizio ma il pallone esce di molto. Riparte da dove ha iniziato Autoff. Perrier, pallone dentro e Perrier spacca la porta! Tre a zero e partita praticamente chiusa, che debacle per Hurgada.

Secondo tempo

25′ Termina qua la prima frazione di questa seconda finale. In vantaggio Autoff. Perrier che, anche se con un uomo in più, ha dimostrato di meritarsi per ora questo terzo posto.

18′ Pallone ben manovrato da Hurgada, tiki taka decisamente funzionale per arrivare ad attaccare la porta. Pallone dato sulla fascia da Omar Leo, Lazzaretti mette dentro verso Insolito che calcia altissimo da pochissimi passi.

16′ Cosa ha salvato Lazzaretti! Perrier stava già esultando siccome aveva trovato un gran diagonale, ma il pallone viene salvato sulla linea da Lazzaretti poco prima di entrare!

13′ Dopo che Insolito Lorenzo arriva fino in fondo a due passi da Rizzo ma calcia fuori, ci prova Autoff. Perrier con Cavassa. È un due contro uno, cross teso dentro verso Nardi che era da solo davanti alla porta scoperta, ma il pallone viene letto bene e bloccato da Duberti.

11′ Spinge forte Autoff. Perrier, calcia Nardi! Raddoppia il risultato il numero 14 con una conclusione bassa che Duberti non riesce a capire.

9′ Conclusione da calcio d’inizio di Insolito, para Rizzo basso. Poi spinge ancora Hurgada che arriva vicino alla porta con Lazzaretti che prova la magia con il tacco, riuscita ma non pericolosa, para Rizzo.

8′ Macaluso protegge palla e serve Cavassa, gioca sul pallone un paio di volte e poi cerca l’angolino! La sblocca lui la sfida valevole per il terzo posto, Autoff. Perrier in vantaggio!

4′ Sfonda ancora Autoff. Perrier, Macaluso prova con una magia ad arrivare davanti alla porta ma viene fermato con sicurezza da Lufi.

1′ Si inizia! Pallone calciato da Lazzaretti che non arriva neanche a metà dell’altra parte del campo. Hurgada che si presenta in campo con sei giocatori e nessun cambio, sarà per tutta la sfida un 7 vs 6. Hurgada come sempre in maglia rosa, Autoff. Perrier Anima Na Praia in maglia bianca. Subito propositiva Autoff. Perrier che si presenta con il suo centravanti Perrier davanti solo contro Duberti, palo!

Primo tempo

Ecco le formazioni:

Hurgada: 12 Duberti, 27 Insolito G, 10 Insolito L, 8 Lazzaretti, 19 Leo, 4 Lufi.

Autoff. Perrier Anima Na Praia: 23 Cavassa, 99 Macaluso, 14 Nardi, 17 Negroni, 34 Osinaga, 45 Perrier, 1 Rizzo.

Albenga. La tensione inizia ad alzarsi e i palleggi per riscaldare le gambe sono cruciali, anche su quelli è vietato sbagliare. Per arrivare fino a qua la strada è stata lunga e tortuosa. Un percorso durato un mese di fatica, giocate, lotte su ogni pallone anche con la fatica di un campionato appena concluso. Ma ora siamo qua, il traguardo è ad un passo e il trofeo è qui in campo pronto ad essere alzato. Chi trionferà in questa serata? Solo i 50 minuti di questa partita, più forse gli altri 14 supplementari ce lo diranno, se non si arriverà ai rigori. Oggi è il giorno della finale, il giorno in cui una rete può valere tutti i sacrifici messi in campo fino ad oggi. Signore e signori, benvenuti alla finale della quarta edizione del “Trofeo Città di Albenga”.