“Trent’anni di aree protette in Liguria”, in un convegno bilanci e sfide: il No alle estrazioni minerarie

Liguria. Si è svolto oggi l’incontro “30 anni di aree protette in Liguria: bilanci e sfide verso il 30% del territorio”, organizzato da Legambiente Liguria per riflettere su parchi e aree protette a trent’anni dalla legge regionale 12/95, nell’ambito delle celebrazioni che culmineranno con il convegno indetto dalla Regione Liguria con l’apporto di Federparchi e quindi delle aree protette della Liguria, per il giorno 11 ottobre a Genova.

Un incontro molto partecipato, aperto da Stefano Sarti, vicepresidente e responsabile delle aree protette Legambiente Liguria e Stefano Bigliazzi, presidente Legambiente Liguria con l’intervento di Federico Marenco, delegato a rappresentare Regione Liguria e direttore Parco Alpi Liguri, Parco di Portofino, Aveto, Antola e Monte Marcello e le conclusioni di Antonio Nicoletti, responsabile nazionali parchi e aree protette.

Erano inoltre presenti, tra gli altri, Lorenzo Viviani, presidente Parco nazionale delle Cinque Terre, Eleonora Landini, presidente Parco Monte Marcello Magra-Vara, Daniele Buschiazzo, presidente Parco del Beigua, Tatiana Ostiense, presidente Parco dell’Aveto, Massimo Tappa, presidente Parco Piana Crixia, Maria Cristina Caprioglio, direttrice Parco del Beigua, Roberto Costa, Coordinatore regionale Federparchi Liguria e l’assessora all’ambiente del Comune di Genova, Silvia Pericu. Per le associazioni ambientaliste erano presenti Aldo Verner coordinatore regionale Lipu, Guglielmo Jansen, responsabile fauna WWF regionale, Giorgio Di Sacco Rolla, presidente regionale Italia Nostra.

“La direzione è giusta, ma ancora troppi ostacoli”

Stefano Sarti, in apertura, ha subito espresso un giudizio positivo sulla legge ma anche la necessità di decise modifiche:

“La direzione è giusta perché la legge 12/95 si inquadra nella legge quadro nazionale 394/91, e si può dire che è stata una delle leggi a tutela dell’ambiente, della natura, dei territori e dell’identità e della cultura di questo paese, che ha prodotto ottimi risultati. Anche se oggi richieda una manutenzione e aggiornamento di cui si discute da tempo. Il fatto che tuttora persistano ostacoli alla coerente applicazione delle norme regionali, ci deve mettere nella condizione di rimuovere queste problematicità. Di fondamentale importanza è la pianificazione territoriale e la funzione sovraordinata dei Piani dei parchi. Una funzione che va messa in atto con tutti gli strumenti di partecipazione e di coinvolgimento dei soggetti interessati, a partire dalle amministrazioni, le comunità locali ed i portatori di interesse”.

C’è ancora bisogno delle aree protette

Antonio Nicoletti, responsabile nazionale parchi e aree protette, ha spiegato il ruolo chiave dei parchi come presidio del territorio. “Per Legambiente le aree protette sono strumenti fondamentali per conservare la biodiversità e promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità interessate, soprattutto per contrastare i cambiamenti climatici e realizzare la transizione ecologica dei territori. Sono presidi del territorio, oggi ancora più importanti, dopo che le comunità montane e le province sono state cancellate o svuotate di funzioni. Consideriamo il ruolo degli enti di gestione, nella loro autonomia e funzione territoriale, fondamentali per raggiungere gli obiettivi al 2030 su clima e biodiversità”.

“L’altra questione da rilanciare – ha aggiunto Antonio Nicoletti – è la strategia regionale per la Rete ecologica (RER) che, a livello nazionale Ispra sta riattualizzando con un tavolo di lavoro che intende riscrivere le linee guida. La RER è importante per la tutela della biodiversità, perché dobbiamo sempre più connette le aree protette regionali con i siti terrestri e marini della rete europea Natura 2000 (ZPS e ZSC) attraverso la creazione di corridoi ecologici, ed è importante che la Regione abbia affidato agli enti gestori delle aree protette nazionali e regionale la gestione dei siti della rete natura 2000. Ma occorre, da questo punto di vista, accelerare con l’implementazione, aggiornamento e approvazione di tutti i Piani di gestione dei Siti N200 proprio nella logica di rafforzare la rete ecologica regionale”.

Un approfondimento è stato poi dedicato alle Aree marine protette e alla mancanza del loro finanziamento da parte del Ministero nonostante siano decisive per lo sviluppo sostenibile della Regione e nella lotta alla perdita di biodiversità marina.

“Da questo punto di vista l’AMP e il Parco Nazionale delle Cinque Terre rappresentano da sempre una eccellenza nazionale – ha aggiunto il presidente regionale Stefano Bigliazzi – rafforzata anche dalla scelta di adottare, primi in Italia e secondi in Europa, il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici sviluppato all’interno del progetto Stonewallsforlife”.

No all’esplorazione nei parchi alla ricerca dei materiali rari.

Sarti ha sottolineato, in conclusione, la preoccupazione dell’associazione ambientalista in merito al documento di ISPRA che presenta nuovi programmi per la ricerca di materie prime rare (manganese, rame, platino, grafite) anche in Liguria.

“Siamo soddisfatti dell’esclusione del Tariné, ma rimane la contrarietà e lo stupore per la prospettiva di individuare nuove miniere nelle zone di Genova e La Spezia oltreché Val Bormida. È chiaro che non possiamo sfruttare i paesi del terzo mondo per prelevare magari in una logica coloniale, queste risorse dei loro territori. Ma è altrettanto vero che non si può consentire di aprire queste attività all’interno di aree protette e in contrasto con la gestione della biodiversità. Bisogna puntare con forza al recupero dei materiali dove questi materiali sono già utilizzati, al loro adeguato riciclo oggi possibile anche grazie a nuove tecnologie”.