Liguria. Per oggi lunedì 7 e martedì 8 luglio è in programma uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Lo sciopero, che interessa anche la Liguria, è stato proclamato dalle sigle sindacali autonome. Cub e Usb, infatti, non hanno firmato il rinnovo del contratto dei ferrovieri, che invece è stato sottoscritto dai principali sindacati di categoria.

I diversi sindacati sciopereranno a orari differenti: Cub Trasporti dalle 21 di questa sera, lunedì, alle 18 di martedì, mentre Usb sciopererà per 8 ore nell’intero turno di domani, martedì. luglio.

Trenitalia informa che i treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per quanto riguarda il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9. Attenzione però perché l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

L’elenco dei treni a lunga percorrenza e regionali garantiti anche durante lo sciopero è consultabile sui siti di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper.

Chi intende rinunciare al viaggio già acquistato può chiedere un rimborso del biglietto fino all’ora di partenza del treno prenotato, se si tratta di Frecce o treni Intercity, o fino alla mezzanotte del giorno precedente lo sciopero per i treni regionali. Può anche chiedere di spostare il viaggio, in base alla disponibilità dei posti.

Le richieste possono essere fatte sulle app o sui siti di Trenitalia e Trenord, al numero verde 800 89 20 21, oltre che di persona in stazione.