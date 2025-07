Tragico incidente stradale nel genovese: morto un agente della polizia locale di 31 anni

Liguria. Non ce l’ha fatta Alessio Gaglia, 31 anni, l’agente di polizia locale genovese di 31 anni che nella mattina di ieri, venerdì 18 luglio, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Struppa, in Val Bisagno. Il giovane agente è morto alle 2.30 di questa notte all’ospedale San Martino di Genova.

Gaglia, che era in servizio al IV reparto della polizia locale con la qualifica di motociclista, lascia la compagna con cui conviveva. Ieri mattina Gaglia stava andando in ausilio ai colleghi per i rilievi di un incidente stradale poco distante, in via Bavari.

I medici dell’ospedale San Martino hanno tentato il tutto e per tutto per salvargli la vita: ieri pomeriggio era stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica per cercare di fermare l’emorragia provocata dallo schianto tra la moto alla quale era in sella e un’automobile dove viaggiavano una donna e le due figlie piccole. Ma l’intervento non ha avuto l’esito sperato.

L’incidente a Struppa, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente a Struppa che ha coinvolto l’agente da parte della polizia locale il motociclo del vigile procedeva, intorno alle 11 del mattino, a sirena accesa e a velocità molte elevata, e ha bruciato un semaforo rosso mentre percorreva via Pedullà verso monte, scontrandosi con un’autovettura che proveniva da via Luigi Canepa.

La donna alla guida dell’auto non avrebbe commesso infrazioni, ma non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Aveva le cinture allacciate ed è rimasta illesa. Le due bimbe che si trovavano sul sedile posteriore, nella zona dove ha impattato la moto, sono rimaste per fortuna solo lievemente ferite.

L’impatto al suolo per l’agente invece è stato devastante e le sue condizioni sono state da subito considerate disperate. Secondo i rilievi il 31enne avrebbe provato a sterzare per evitare la vettura ma non c’è riuscito. Soccorso da automedica e Croce Azzurra di Bavari, è stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale San Martino, nel reparto di rianimazione. Le due bambine a bordo della vettura hanno riportato ferite lievi, ma sono state portate comunque all’ospedale Gaslini in codice giallo per accertamenti. Ad accompagnarle, insieme ai genitori, le ambulanze della Nuova Volontari San Fruttuoso e della Squadra Emergenze.

Un’inchiesta sulla morte di Alessio Gaglia

Gli accertamenti della polizia stradale sono coordinati dalla pm Daniela Pischetola, che ha aperto un fascicolo di inchiesta per accertare con esattezza la dinamica dell’incidente. In ospedale ieri era arrivata anche la sindaca di Genova, Silvia Salis accompagnata dall’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi e dal vicecomandante della polizia locale Fabio Manzo.

Il cordoglio della politica

“La notizia della scomparsa dell’agente Alessio Gaglia, rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente stradale, non può che lasciarci profondamente sgomenti e addolorati. In questo momento i miei pensieri e quelli di tutta la Regione vanno ai suoi familiari e colleghi della Polizia Locale genovese, ai quali voglio esprime vicinanza e un sentito cordoglio”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci a seguito della notizia del decesso di Gaglia avvenuto nella notte al policlinico San Martino. “In questa tragica giornata vogliamo anche ricordare l’importanza dell’impegno degli uomini e le donne delle forze dell’ordine, quotidianamente al servizio dei cittadini e della loro sicurezza”.