Traffico sulle provinciali della Valbormida, incontro in prefettura a Savona: “Tutelare le esigenze di attività produttive e garantire la sicurezza”

Savona. Mettere in equilibrio le esigenze delle attività produttive e sportive con la necessità di garantire la sicurezza stradale e tutelare i centri abitati. Era questo l’obiettivo dell’incontro svoltosi questa mattina in prefettura a Savona e richiesto dai Comuni di Bardineto, Calizzano, Millesimo e Murialdo in coordinamento con la Provincia, competente in materia di viabilità provinciale. Al tavolo hanno partecipato il comando della Polizia Stradale e una rappresentanza della compagnia carabinieri di Cairo Montenotte.

L’incontro è stato convocato per porre l’attenzione sulle criticità legate all’eccesso di velocità, in particolare da parte dei motoveicoli, ma non solo, che ciclicamente (e in modo più marcato durante la stagione estiva) interessano il comprensorio valbormidese.

“Le arterie più coinvolte, ovvero la SpP51, Sp490, Sp52, Sp60, Sp15 e Sp16, sono frequentemente scelte come viabilità alternativa dai flussi veicolari provenienti dalle direttrici autostradali e, in questo periodo dell’anno, registrano un netto incremento del traffico, alimentato anche dalla vocazione turistica e di accoglienza del territorio – ricordano da Palazzo Nervi – L’obiettivo condiviso dell’incontro è stato quello di contemperare, con equilibrio e lungimiranza, le esigenze delle attività produttive e sportive (in particolare quelle cicloturistiche, molto attive in questa stagione) con la necessità imprescindibile di garantire la sicurezza stradale e la tutela dei centri abitati”.

L’occasione ha consentito “una disamina tecnica approfondita della situazione e ha offerto lo spunto per individuare, compatibilmente con le risorse disponibili, strategie operative per il potenziamento dei servizi di vigilanza, finalizzati alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e al rispetto delle norme di comportamento. A partire da questa riunione, verranno intensificati i controlli su tutte le arterie provinciali interessate, grazie alla compartecipazione di tutti gli Enti e le istituzioni coinvolte, con l’intento comune di sperimentare nuove modalità di presidio e controllo del territorio”.