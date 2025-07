Tpl Linea, Passino a Lugani: “Confronto con l’azienda per estendere il servizio a chiamata anche alle altre frazioni”

Albenga. “L’ampliamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale alle frazioni di Salea e Campochiesa attraverso il progetto sperimentale EasyBus rappresenta un importante passo avanti nel garantire una maggiore equità territoriale e una migliore accessibilità per i cittadini residenti nelle aree periferiche del nostro Comune”. Con queste parole il presidente del consiglio comunale Alberto Passino replica alle dichiarazioni del Consigliere Comunale Guido Lugani.

“Sicuramente – prosegue – il nostro impegno non si fermerà a Salea e Campochiesa. Già in queste settimane abbiamo rinnovato un confronto con TPL Linea per estendere il servizio a chiamata anche alle altre frazioni, con priorità per quelle oggi più isolate dal sistema di trasporto pubblico”.

“L’ampliamento alle frazioni di Salea e Campochiesa, attivo da inizio luglio, è solo il primo passo. Stiamo definendo, insieme a TPL, un cronoprogramma per includere progressivamente tutto il territorio comunale tenendo conto di copertura attuale e del fabbisogno dei cittadini. Parlare di scelte ‘solo per alcune aree’ è fuorviante e rischia di sminuire un percorso concreto che è appena iniziato”, conclude.