Tpl, il gruppo Garlenda per tutti: “Collegare meglio la Val Lerrone con Alassio e Albenga”

Garlenda. “Ancora una volta il Consigliere Distilo dimostra sensibilità verso il territorio albenganese. E proprio a lui mi rivolgo per fare un appello al suo interessamento politico per il trasporto pubblico nella Valle Lerrone. Nell’ultimo Consiglio Comunale di Garlenda ho sottoposto all’assemblea una mozione per attivare maggiori corse tra l’intera valle Lerrone e la Casa di Comunità recentemente aperta presso l’ospedale albenganese”. Lo dichiara Luigi Tezel, capogruppo di Garlenda per tutti.

“Sono molti i concittadini che ci chiedono un migliore collegamento con l’ospedale ove la casa di comunità non solo si occupa di attività sanitarie ma anche e soprattutto di sociale. E’ innegabile che chi cerca servizi sociali magari anziano in condizioni disagiate non ha possibilità di trasporto autonomo verso l’Ospedale. I servizi sociali del comune di Garlenda sono ubicati ad Alassio, l’ospedale, la stazione il distretto sociosanitario ad Albenga è quindi necessario attivare una politica di miglior collegamento su gomma non solo tra Garlenda ma da tutta la val Lerrone con Alassio e Albenga”.

“Non va neanche dimenticato che il problema casa è più che mai vivo specie nelle località turistiche e molti lavoratori italiani e stranieri hanno trovato casa nell’entroterra come la nostra valle.

Il bus a chiamata come recentemente istituito da TPL LINEA che, come azienda, sta conducendo una politica innovativa flessibile e a miglior portata degli utenti sarebbe il massimo anche perché l’intera valle che è sprovvista del servizio Taxi, peraltro, non vi sono neppure indicazioni e informazioni pubbliche su chi è possibile chiamare per i servizi di trasporto in valle. Se il bus a chiamata potrà essere un auspicio futuro abbiamo necessità di maggiori collegamenti in estate e in inverno per cittadini, turisti, lavoratori e scolari verso due località da dove si può arrivare con le coincidenze fornite da TPL LINEA anche in altre località costiere”.

“Faccio dunque appello al Consigliere Provinciale Diego Distilo e alla Dirigenza di TPL LINEA di approfondire questa tematica dei collegamenti interni per offrire un servizio in orari consensi per usufruire almeno dei servizi sociosanitari offerti dalla nuova Casa di Comunità se poi si potesse raggiungere anche Alassio e Albenga in orari adeguati avremmo anche colto l’obbiettivo per mantenere la buona vivibilità dei nostri comuni che hanno bisogno di residenti che vivano il nostro entroterra. Se teniamo all’ospedale di Albenga dobbiamo tutti adoperarci perché questi servizi sociosanitari molto importanti per le comunità siano fruibili da tutti specialmente dalle valli ingaune che hanno servizi pubblici ridotti”.