Tornei estivi, al via lo Spoturnito 2025: i Dark Barber&Clothes pronti a difendere il titolo

Spotorno. Tempo di calciomercato, certo, ma anche di tornei estivi. E dopo che si è chiuso quello di Albenga, che vi abbiamo raccontato in queste settimane, sta per prendere il via lo Spoturnito 2025. Da lunedì 7 luglio a sabato 26, tre settimane di partite al campo Monticello di Spotorno dove i Dark Barber&Clothes cercheranno di difendere il titolo.

Proprio i campioni in carica apriranno l’edizione del torneo, giocando contro la new entry Hotel Melograno, squadra di giovanissimi. Nella giornata inaugurale scenderanno in campo anche Bar Nando contro Monti e La Casa della Chiave contro Portioli FC.

Bisognerà aspettare qualche giorno, invece, per le altre principali contendenti. I Bagni Royal vogliono vendicare la finale persa l’anno scorso, ma si giocheranno le loro carte anche i Krapfen e i Bagni Cerutti. Da non dimenticare, infine, il Real Termoidraulica del capocannoniere 2024 Sergis Halaj. Insomma, lo Spoturnito promette anche quest’anno tanto spettacolo.