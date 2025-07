Toirano, Cinzia Peroni: “Amministrazione con poche idee ma confuse. E intanto triplicano gli aumenti Tari per le famiglie”

Toirano. “È ogni giorno più marcato lo scollamento dell’amministrazione rispetto alla realtà del paese. L’ultimo consiglio comunale ha messo in luce una serie di episodi che rasentano l’assurdo”. Così Cinzia Peroni del gruppo consiliare di minoranza di “Semplicemente Toirano”.

“A partire dalle delibere copia-incolla, dove non solo vengono ripresi testi degli anni precedenti senza alcun aggiornamento ma addirittura si arriva al paradosso di presentare in consiglio proposte che riportano già l’indicazione di come voteranno i consiglieri, come se la discussione fosse una pura formalità. Ad aggravare la cosa la goffa giustificazione da parte del presidente del consiglio che la definisce una prassi come se i documenti non avessero alcun valore”.

“Ancora più grave la leggerezza con la quale il geometra Nocera, per anni responsabile del settore tecnico e a un paio d’anni dalla pensione, è stato assegnato alla biblioteca, svilendo la sua competenza e lo stesso ruolo della biblioteca, che avrebbe bisogno di un bibliotecario e non di un tecnico spostato per logiche incomprensibili. A questo punto, ironicamente, si potrebbe completare il quadro mettendo un bibliotecario ai lavori pubblici. Chissà di quale grave colpa si sarà macchiato Nocera per meritare un declassamento del genere. In paese girano voci per nulla rassicuranti”.

Secondo Peroni “il capitolo più scandaloso riguarda la Tari. Con una delibera approvata fuori dai termini di legge (quindi illegittima e lo segnalerò nelle sedi opportune) questa amministrazione ha deciso aumenti pesantissimi. Gli aumenti per le famiglie di Toirano sono addirittura triplicati rispetto alla delibera di appena un mese fa. Una scelta politica camuffata da ‘mero errore materiale’ che scarica l’ennesimo peso sulle spalle dei cittadini ed espone il Comune a possibili contenziosi”.

“Infine, dalle parole del sindaco e dal testo del Documento Unico di Programmazione, traspare una sempre maggiore promiscuità tra l’organo amministrativo del paese e l’associazione dei Gunbi. I Gunbi sono una realtà importantissima per il paese ed è dovere dell’amministrazione sostenerla in ogni iniziativa ma al pari di tutte le altre nostre associazioni. Credo che ognuno debba mantenere il proprio ruolo e la propria natura. Qui, invece, pare esserci una commistione un po’ eccessiva che, a mio avviso, non giova né all’amministrazione né all’associazione. Anche in tema di outdoor occorrerebbe maggiore chiarezza. Si continua con il progetto del Varatella Trail Area o si punta su altre opportunità? Ogni scelta è legittima purché sia chiara e netta. È impensabile che un paese come il nostro perda un treno importante come questo”.

“All’amministrazione comunale, a nome di molti cittadini, chiedo un maggior rispetto del ruolo della minoranza consiliare in virtù del principio della trasparenza amministrativa”, conclude Cinzia Peroni.