“Ti vesti bene?”, rassegna Caritas per vivere la moda in maniera sostenibile

Savona. Quest’estate il quartiere Villapiana si animerà con una ventata di novità. Parte infatti la rassegna di eventi e incontri “Ti vesti bene?”, pensata per riflettere, divertirsi e iniziare a costruire insieme un percorso di comunità e vivere la moda in maniera circolare e sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Promossa dalla Caritas della Diocesi di Savona-Noli e dalla Fondazione Diocesana Comunità Servizi, insieme ai volontari e alle volontarie della Parrocchia San Francesco da Paola, accompagnerà la cittadinanza verso l’apertura di un nuovo spazio nel cuore del quartiere.

Si tratta di un emporio solidale nelle vetrine di via dei Cambiaso 3R, dedicato alla distribuzione del vestiario e dell’oggettistica per la casa alle persone in stato di fragilità e aperto tutta la comunità con un sistema di scambio perenne. Sarà soprattutto un luogo di relazione e rinnovata consapevolezza rispetto alla cultura del dono e all’economia circolare.

La rassegna è realizzata in collaborazione con Campagna Abiti Puliti, Cooperativa Fair, Solida Cooperativa Sociale, il progetto Sfuso Diffuso, Slow Food Savona 76 APS, Savona 20×30. Si inizierà venerdì 4 luglio alle ore 21 presso la Chiesa San Francesco da Paola con la proiezione del docufilm “Le ali non sono in vendita” con la Campagna Abiti Puliti e il regista Paolo Campana. Una serata per scoprire cosa si nasconde dietro l’industria della moda e perché è importante fare scelte consapevoli.

Nei venerdì 11 e 18 luglio alle 18 presso il nuovo emporio Caritas si terranno due incontri formativi per approfondire l’impatto sociale e ambientale del settore tessile e scoprire strategie concrete per vestire in modo etico e sostenibile. Sabato 19 luglio dalle 18 alle 21 in piazza Bologna ci sarà “Swap Party – Festa del Baratto” con Sfuso Diffuso. La serata patrocinata dal Comune servirà a scambiare vestiti, dare nuova vita al proprio guardaroba e condividere i valori dell’ecosostenibilità, dell’inclusione e della cura reciproca.

L’Emporio Solidale aprirà il prossimo autunno accanto ad un rinnovato Emporio Alimentare nella stessa piazza e anch’esso oggetto di un importante progetto di trasformazione. Entrambe le iniziative sono rese possibili grazie ai fondi dell’Otto per mille 2025 della Conferenza Episcopale Italiana.

Le iniziative sono ad ingresso gratuito e le offerte sono gradite. Per informazioni si può contattare Serena Folco al numero di cellulare 3400944986 o all’e-mail s.folco@comunitaservizi.org o Pietro Rosso al 3406354018 o all’indirizzo p.rosso@comunitaservizi.org.