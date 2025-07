Think Tank Liguria 2030, Alessio Piana: “In arrivo cabina di regia per guidare lo sviluppo del settore Blue Economy”

Liguria. “La Liguria istituirà una cabina di regia dedicata alla Blue Economy per garantire un coordinamento unitario e rafforzare la leadership della nostra regione in un settore strategico per lo sviluppo, l’occupazione e la sostenibilità”. Lo ha annunciato Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Blue Economy della Regione Liguria, intervenendo oggi all’evento conclusivo del Forum The European House – Ambrosetti a Rapallo.

La cabina di regia, ha spiegato Piana, sarà il punto di riferimento stabile per coordinare le priorità infrastrutturali, monitorare le opere strategiche e garantire un dialogo costante con il Governo, coinvolgendo, oltre alla Regione Liguria, le Autorità di Sistema Portuale, gli operatori e i territori, nel pieno rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente.

“Il mare per noi non rappresenta solo economia, ma anche cultura, identità e futuro – ha dichiarato Piana –. Vogliamo consolidare la Liguria come hub europeo della Blue Economy, puntando su cantieristica sostenibile, energie rinnovabili offshore, subacquea avanzata, digitalizzazione portuale e turismo integrato”.

Nel suo intervento, Piana ha ricordato che la Liguria è già al primo posto in Italia per incidenza delle imprese, valore aggiunto e occupazione nel settore della Blue Economy, con una crescita costante dei porti e delle filiere del mare, grazie anche a strumenti – come le Zone Logistiche Semplificate – che rappresentano un volano per attrarre investimenti e semplificare i processi a sostegno delle imprese dell’economia del mare.

“La Blue Economy non è uno slogan, ma un impegno concreto che si traduce in crescita sostenibile, occupazione qualificata e competitività internazionale – ha concluso Piana –. Con la cabina di regia intendiamo rafforzare il ruolo della Liguria come piattaforma logistica e produttiva, garantendo al nostro territorio un futuro all’altezza delle sfide che ci attendono”.