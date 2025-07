Tensioni in Medio Oriente, Costa Crociere cancella le rotte per Dubai e gli Emirati Arabi

Liguria. Niente crociere a Dubai o negli Emirati Arabi. Lo ha deciso Costa Crociere alla luce della situazione in Medio Oriente, “che – spiega la compagnia – è attualmente fluida e rimane imprevedibile per il prossimo futuro”. Da qui la decisione di modificare l’offerta per la prossima stagione invernale 2025/2026.

Nello specifico, Costa ha deciso di non operare gli itinerari originariamente programmati negli Emirati Arabi Uniti a bordo di Costa Toscana e quelli da e per Dubai. Di conseguenza, anche le relative crociere di “posizionamento” verso Dubai nell’autunno 2025 e viceversa nella primavera 2026 non saranno operate.

Costa Toscana conferma il suo programma di crociere di 7 giorni nel Mediterraneo occidentale fino al 13 novembre 2025. Anche la crociera di 7 giorni in partenza da Savona il 13 novembre 2025 e diretta a Santa Cruz de Tenerife è confermata. La nave ammiraglia della flotta resterà quindi nel Mediterraneo con itinerari di 7 giorni e crociere più lunghe, verso destinazioni nel sud Europa e nord Africa, ideali per la stagione invernale. I dettagli completi dei nuovi itinerari di Costa Toscana saranno disponibili a breve su tutti i canali di prenotazione.

“La programmazione invernale di Costa offre un’ampia gamma di opportunità di viaggio – scrive la compagnia – pensate per soddisfare ogni desiderio di vacanza. Tra le proposte più affascinanti, spiccano le crociere verso le isole Canarie a bordo di Costa Fortuna, facilmente raggiungibili grazie alle comode soluzioni ‘volo+crociera’. In soli sette giorni, gli ospiti potranno esplorare diverse isole dell’arcipelago, ognuna con paesaggi e atmosfere uniche. Per chi sogna una pausa tra spiagge di sabbia bianca e acque cristalline durante l’inverno, le crociere ai Caraibi rappresentano la scelta ideale”.

Costa Fascinosa e Costa Pacifica propongono invece itinerari settimanali combinabili in un’unica vacanza di due settimane. Anche in questo caso, è disponibile la formula “volo+crociera”.

Tutti gli ospiti che hanno prenotato le crociere che non verranno più operate saranno contattati direttamente nei prossimi giorni per ricevere una proposta alternativa tra le opzioni disponibili nel programma della flotta di Costa per una vacanza invernale anche alle latitudini più calde. “Costa Crociere intende fornire ai suoi ospiti soluzioni che soddisfino le loro esigenze, garantendo un’esperienza di viaggio indimenticabile e serena” concludono.