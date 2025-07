Teatro Chiabrera, tradizione e sperimentazione: presentata la nuova stagione teatrale 2025/2026

Savona. La Stagione del Teatro Chiabrera 2025/2026, gestita direttamente dal Comune di Savona attraverso il Servizio Teatro, in linea ideale con il progetto “Nuove rotte”, prosegue il percorso di innovazione e rinnovamento intrapreso negli anni precedenti, accogliendo le istanze del territorio e l’esperienza delle edizioni passate.

Grazie alla partecipazione di un pubblico sempre più attento e coinvolto, e alla visione artistica del Direttore del Teatro Comunale Chiabrera, la nuova stagione conferma la propria identità: un equilibrato dialogo tra tradizione e sperimentazione, tra grandi classici e linguaggi scenici contemporanei, tra radicamento locale e vocazione europea.

Una proposta culturale articolata in tre percorsi principali – Prosa Artistica, Contemporanea, Musica e Balletto – cui si affiancano incontri con registi e attori, per un Teatro Chiabrera sempre più protagonista nella scena nazionale e internazionale, aperto, inclusivo, libero e condiviso.

“La nuova stagione teatrale è alle porte e, dopo il grande successo dell’anno passato, si preannuncia nuovamente ricca di soddisfazioni. Ancora una volta abbiamo un cartellone che guarda alla tradizione, ma con una spinta propulsiva verso esperienze nazionali ed internazionali. Un nuovo tassello, quindi, che si inserisce all’interno della programmazione culturale della Città, che in questi ultimi tre anni si è distinta per vivacità ed innovazione” dichiarano il sindaco di Savona, Marco Russo e l’Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro.

Spiega il Direttore, Rajeev Badhan: “Per la prima volta si presenta la programmazione all’inizio dell’estate e nel lavorare a questa nuova stagione ho riflettuto molto su quale possa essere, in questi tempi veloci e saturi di informazioni, canali social, intelligenze artificiali, fake news e saturazioni mediatiche, lo spazio del Teatro. Proprio la parola “spazio” mi ha riportato ad una mia prima lettura teatrale, “Lo spazio Vuoto” Peter ◦ Brook. Saggio in cui il regista inglese diceva ‘Posso scegliere uno spazio vuoto qualsiasi e decidere che è un palcoscenico spoglio. Un uomo lo attraversa e un altro osserva: è sufficiente a dare inizio a un’azione teatrale’. Lo spazio appunto, dove tutto quello che ci circonda resta al di fuori, per apparire in altra chiave, attraverso l’osservazione dello spettatore, al centro della scena. Lo spazio vuoto per il teatro è come una tela bianca per un pittore, un blocco di marmo grezzo davanti allo scalpello dello scultore o un rumore bianco prima di ogni significante. Bianco è quindi il colore che ho scelto per accompagnarci in questa stagione, per dare nuove possibili visioni del mondo, dall’attualità ai classici della tradizione. Bianco, un colore che contiene tutti i colori dello spettro visibile. Dove è l’occhio dello spettatore a comporre il quadro o lo spettro di emozioni che risuonano nel momento del teatro. Lascio dunque a voi la decisione su guale soffermarvi”.

Il Direttore continua con la descrizione del programma: “Seguirà anche in questa Stagione i tre percorsi rinnovati nel 2022 Prosa Artistica, Contemporanea, Musica e Balletto. Quest’anno ho invitato ad aprire la Prosa Artistica lo spettacolo con tre atti unici di Anton Cechov “Crisi di Nervi” con la regia dello storico regista Peter Stein e un cast d’eccezione tra cui Maddalena Crippa. Lo spettacolo è stato vincitore di uno tra i più prestigiosi premi nazionali, le Maschere del Teatro 2024, per la Miglior Regia. A chiudere il 2025 sarà invece un grande classico: “Gli innamorati” di Carlo Goldoni nel nuovo allestimento di Roberto Valerio che ha debuttato presso il Teatro Romano per l’estate Teatrale Veronese. Il nuovo anno invece inaugura con lo spettacolo dal titolo “Finale” della compagnia internazionale Familie Flöz che ritorna a Savona in prima regionale con il nuovo allestimento. La compagnia Berlinese sarà seguita, dopo il grande successo dello scorso anno, dal nuovo progetto di e con Stefano Massini su una delle figure più potenti e influenti dei giorni che stiamo vivendo “Donald”. A febbraio invece sarà a Savona una tra i più seguiti artisti del teatro italiano con “| ritorno a casa” di Harold Pinter Massimo Popolizio.

A Marzo “Franciscus” segna il ritorno di Simone Cristicchi in uno spettacolo che mescola narrazione e musica sul Santo di Assisi. Nel periodo di Carnevale, invece sarà “I| Berretto a Sonaali” di Pirandello con Enrico Guarneri e la regia di Guglielmo Ferro che farà rivivere un classico del teatro italiano. A chiusura di stagione l’attesissimo ritorno di Tullio Solenghi nelle vesti di Gilberto Govi con il nuovo spettacolo “Colpi di Timone” e come lo scorso anno a chiusura di stagione la nuova interpretazione di Franco Branciaroli nel classico “Non si sa come”.

Oltre alla tradizione e alla rivisitazione di classici e di compagnie internazionali la stagione è ricca anche di un percorso innovativo con la programmazione Contemporanea che si apre con la prima regionale dello spettacolo “Metadietro” di RezzaMastrella, seguito da uno degli spettacoli che hanno commosso il Festival della Biennale Teatro di Venezia 2025 “Pinocchio, cos’è una persona” di Davide lodice. Nel 2026 sarà il ritorno con “Overload” della Compagnia Sotterraneo che celebra i vent’anni dalla fondazione, mentre a ◦ febbraio Davide Enia porterà in scena “Autoritratto”, una riflessione intensa, intima e profonda sul tema della mafia. A marzo, Emma Dante sarà protagonista con la sua ultima produzione artistica “Ange/o de/ foco/are”, una potente opera sul tema del femminicidio, coprodotta da importanti istituzioni teatrali italiane e internazionali.

“Veniamo ora al terzo percorso che ho costruito per la Stagione 25/26 del Teatro Chiabrera, quello di Musica e Balletto che aprirà l’intera stagione il 14 novembre con un atteso ritorno, quello di Alexandra Dovgan, giovane pianista già vincitrice di premi internazionali per la terza volta a Savona, mentre seguirà l’ensemble vocale Odhecaton, premiato con I’ADUIM 2025 e già vincitrice di Cinque Diapason d’O sotto la direzione del Maestro Paolo Da Col, che ho invitato per la celebrazione dei 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina che ci trasporterà dalla Missa Papae Marcelli sino ad un repertorio contemporaneo. A chiusura dell’anno ritornerà I| Balletto di Milano con la versione coreografica di “Carmen” ospite fuori abbonamento Il 2026 si aprirà con il concerto di Anna Kravchenko e 1 Virtuosi Italiani in un programma tra Mozart, Salieri e Beethoven, mentre a marzo ho invitato per la prima volta il prodigioso pianista Bruce Liu – vincitore de XVll Concorso Chopin- che sicuramente incanterà il pubblico con un programma dedicato a Chopin. Ravel, Albéniz e Liszt. La chiusura della stagione è affidata al ritorno di una degli artisti più amati nella passata stagione, per un gran finale con Paolo Fresu e il nuovo progetto “Trama Latina” che attraversa le influenze e le sonorità musicali in un omaggio all’America Latina in un trio con David Linx e Gustavo Beytelmann, per un tributo all’energia che bascula tra i continenti e le culture”.

La programmazione invece dedicata alle Scuole sarà presentata ufficialmente a settembre, con un’offerta pensata per coinvolgere le nuove generazioni.